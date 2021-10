GTA Remastered Trilogie: Ist der Preis der PS5- und Xbox Series-Version höher?

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition - (C) Rockstar Games

Die GTA Remastered Trilogy wurde vergangenen Freitag von Rockstar Games endlich bestätigt und soll noch dieses Jahr für Konsolen und PC erscheinen. Nun hat ein britischer Einzelhändler einen Preis für die PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Version des Spiels genannt, auch wenn sonst viele Details über die GTA-Spielesammlung noch offen sind.

Um sich auf die Veröffentlichung der Definitive Edition vorzubereiten, wird Rockstar diese Woche bestehende Versionen von GTA III, Vice City und San Andreas aus den digitalen Storefronts entfernen. In Bezug auf die Remaster selbst können die Spieler in allen drei Teilen moderne Gameplay-Verbesserungen und grafische Verbesserungen erwarten. Rockstar verspricht jedoch, den „klassischen Look and Feel der Originale“ beizubehalten. Allerdings hat das auch alles seinen Preis! Vor allem wenn man auf einer Next-Gen-Konsole spielt.

So deuten Listungen von base.com (via VGC) darauf hin, dass die Grand Theft Auto (GTA) Remastered Trilogy um 10 Euro auf PS5 und Xbox Series X/S mehr kosten wird, als auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Natürlich könnte es sich auch um Platzhalter handeln, denn die Listungen zeigen auch den 31. Dezember 2021 als Release-Termin auf (ein typisches Platzhalter-Datum).

Aktuell hat Rockstar Games noch keine genauen Details zur Trilogie genannt, wie eben den Preis.

GTA Remastered Trilogy – Publisher Take-Two sieht bei 70 Euro-Spielen keine Probleme

Anfang des Jahres sagte Take Two-CEO Strauss Zelnick, dass man jedes Spiel “einzeln prüfen werde”, bevor man sich für ein Preis-Modell entscheide. Es wäre also keine allzu große Überraschung, wenn die GTA Remastered Trilogy für PlayStation 5 und Xbox Series X/S einen Preis von 70 Euro hätte. Vor allem bei einem Titel mit viel “Wiederspielbarkeit” machen sich die 10 Euro bezahlt, wenn man auch tatsächlich ein besseres Produkt bekommt.

Offiziell gibt es aktuell noch keinen Release-Termin für die GTA Remastered Trilogy, aber Branchen-Insider sprechen bereits vom 11. November 2021.

Grand Theft Auto Remastered Trilogy erscheint dieses Jahr für PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Android- und iOS-Versionen des Titels sollen Anfang 2022 folgen.