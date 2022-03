GTA+ : Jetzt gibt es Grand Theft Auto im Abo

Also gut, bevor ich zum persönlichen Teil dieser News gelange, hier ein Mal die generellen Fakten rund um diesen Reveal. Rockstar Games hat offiziell ein neues Abo Model für GTA V und GTA Online vorgestellt. Dieses Abo heißt GTA+ und soll einiges an Boni bieten, für ein monatliches Abo. Das zusammengestellte Paket bringt Spielern Ingame einiges an Goodies, Cash, Fahrzeuge und Modifikationen für diese.

Introducing GTA+ for GTA Online.

A new membership program exclusively on PS5 and Xbox Series X|S — providing easy access to a range of valuable benefits for both new and long-standing players on the latest generation consoles.

Launching March 29: https://t.co/t9DyrLap1W pic.twitter.com/gz4UXzCfxf

— Rockstar Games (@RockstarGames) March 25, 2022