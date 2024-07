GTA 6: Ehemaliger Rockstar-Mitarbeiter warnt vor Hype

Grand Theft Auto VI (kurz GTA 6) ist wohl das am meisten erwartete Spiel in der Geschichte der Videospiele. Wahrscheinlich mehr erwartet als jeder Kinofilm. Also das meisterwartete Unterhaltungsprodukt aller Zeiten. Bis zum Release im Herbst 2025 wird es noch viele Gerüchte und Theorien geben, die in Umlauf kommen werden. Doch es gibt auch mahnende Stimmen zum kommenden GTA. Ein ehemaliger Rockstar-Mitarbeiter, Obbe Vermeij, hat nun eine Warnung ausgesprochen: Erwartet keine Revolution!

In einem Interview mit dem brasilianischen YouTuber SanInPlay sprach Vermeij offen über seine Eindrücke vom ersten GTA 6-Trailer. Er war zwar beeindruckt, glaubt jedoch nicht, dass sich das Spiel grundlegend von GTA 5 unterscheiden wird.

„Die Szene am Strand, in der jeder Charakter seine eigene Animation hat, sieht fantastisch aus“, so Vermeij. „Aber ich denke nicht, dass es eine große Revolution geben wird. Viele Leute könnten am Tag der Veröffentlichung enttäuscht sein, auch wenn es trotzdem das beste Spiel auf dem Markt sein wird.“

GTA 6: Evolution statt Revolution

Obwohl Vermeij seine Zweifel äußerte, bleibt seine Erwartungshaltung gegenüber GTA 6 hoch. Er sieht das Spiel eher als eine Weiterentwicklung der bewährten Formel, die Rockstar etabliert hat. Seine Einschätzung sollte man ernst nehmen, da wir bereits gesehen haben, wie Spiele unter unrealistischen Erwartungen litten.

Cyberpunk 2077 ist ein Paradebeispiel dafür, wie hohe Erwartungen zu Enttäuschungen führen können. Das Spiel wurde mit enormem Hype gestartet, konnte aber nicht alle Erwartungen erfüllen. Vor allem ging die Sache soweit, dass PS4-Spieler ihr Geld zurückbekommen haben und der Aktienkurs des Entwicklers crashte. Es zeigte, wie schwierig es ist, die Vorstellungskraft der Spieler zu befriedigen, wenn die Erwartungen ins Unermessliche steigen.

Um eine Enttäuschung zu vermeiden, sollten wir unsere Erwartungen an GTA 6 zügeln. Rockstar hat eine Geschichte von herausragenden Spielen, und auch wenn GTA 6 vielleicht keine Revolution sein wird, so können wir doch ein qualitativ hochwertiges Spiel erwarten. Es ist wichtig, realistisch zu bleiben und zu schätzen, was Rockstar bereits geschafft hat und weiterhin erreichen wird.

Die Worte von Obbe Vermeij bieten eine wertvolle Perspektive. Sie erinnern uns daran, dass selbst die besten Entwickler nur begrenzte Möglichkeiten haben. Wir sollten uns auf die Stärken von Rockstar besinnen und uns auf eine weitere spannende GTA-Erfahrung freuen, ohne dabei von unrealistischen Erwartungen geblendet zu werden.

GTA 6 erscheint wahrscheinlich im Herbst 2025 für Xbox Series X/S und PlayStation 5.