GTA 6: Dieses Fahr-Feature aus GTA 5 gibt es im neuen Teil nicht mehr

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Je näher der Release von GTA 6 am 19. November rückt, desto mehr kleine Details über das neue Spiel kommen ans Licht. Dieses Mal geht es nicht um die riesige Welt von Vice City oder die Geschichte von Jason und Lucia, sondern um etwas ganz Alltägliches: das Autofahren.

Dabei müssen sich Fans offenbar auf eine kleine, aber durchaus spürbare Änderung einstellen. Ein bekanntes Fahr-Feature aus GTA 5 wird es im neuen Teil nicht mehr geben.

Rockstar verändert das Fahrverhalten

Für die Entwicklung von GTA 6 hat Rockstar Games offenbar einige Systeme überarbeitet. Dazu gehört auch das Verhalten der Fahrzeuge. Rob Nelson, der bei Rockstar als Animation Director tätig ist, bestätigte, dass eine bestimmte Funktion aus GTA 5 nicht zurückkehren wird. Konkret geht es um die Möglichkeit, beim Fahren bestimmte Animationen beziehungsweise Bewegungen des Charakters auszulösen.

Das klingt zunächst nach einer Kleinigkeit. Wer den letzten Teil allerdings viele Stunden gespielt hat, kennt solche Details und merkt durchaus, wenn sie plötzlich fehlen. Gerade Rockstar ist dafür bekannt, selbst bei alltäglichen Aktionen unglaublich viele kleine Animationen einzubauen. Deshalb können solche Änderungen bei Fans schnell für Diskussionen sorgen.

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GTA 6 soll sich trotzdem deutlich besser anfühlen

Die Änderung bedeutet allerdings nicht, dass Rockstar beim Autofahren einen Schritt zurückgeht. Im Gegenteil: Das Fahrverhalten von GTA 6 soll insgesamt deutlich umfangreicher und realistischer wirken. Rockstar hat bereits mehrfach gezeigt, dass Fahrzeuge eine wichtige Rolle im neuen Spiel spielen werden. Die Straßen von Leonida sollen deutlich lebendiger sein und verschiedene Verkehrssituationen bieten.

Auch die Bewegungen der Charaktere wurden für GTA 6 komplett neu entwickelt. Rockstar setzt dabei auf modernere Animationstechniken, wodurch Jason und Lucia deutlich natürlicher reagieren sollen.

Fans müssen sich an kleine Änderungen gewöhnen

Bei einem Spiel dieser Größe wird es vermutlich noch viele weitere Unterschiede zu GTA 5 geben. Manche davon werden Spieler sofort bemerken, andere wahrscheinlich erst nach mehreren Stunden.

Dass Rockstar nun nach und nach solche Details bestätigt, macht GTA 6 jedenfalls immer greifbarer. Der Release rückt näher und langsam wird deutlich, dass sich nicht nur die Spielwelt verändert hat.

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