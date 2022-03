GTA 5: Vergleichs-Screenshots zwischen PC und PS5/Xbox Series X

GTA 5: PS5- und Xbox Series-Version unterscheidet sich optisch gegenüber der PC-Version. - (C) Rockstar Games, SIE - Bildmontage DG

Vor 2 Tagen enthüllte Rockstar Games einige Details zur kommenden “Enhanced and Expanded”-Version von GTA 5, die für PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S am 15. März 2022 erscheinen wird. Diese aktualisierte Version enthält einige visuelle Verbesserungen sowie Unterstützung für Ray Tracing.

Soweit bekannt wird die neue Version des über 160 Millionen Mal verkauften Spiels nicht auf den PC kommen – zumindest wurde diese Information bisher offiziell noch nicht geteilt. Der Twitter-Kanal “GTA Series Videos” teilte nun Screenshots und vergleicht die ursprüngliche PC-Version aus dem Jahr 2015 mit den neuen PS5/Xbox Series X-Versionen.

Die beiden Screenshots vergleichen Szenen aus diesen beiden Versionen. Die PC-Screenshots von GTA 5 sind in 4K und den maximalen Einstellungen im Spiel, ohne Verwendung von irgendwelchen Mods.

GTA 5: Enhanced and Expanded-Version (PS5 und Xbox Series X/S) bietet die größte Veränderung in der Nacht

Rockstar Games hat, wie die Screenshots zeigen, vor allem das Beleuchtungssystem des Spiels verbessert. Wir können auf den Bildern auch mehr Autos bei der PS5/Xbox Series X-Version erkennen. Wie die Entwickler sagen soll es auch sehr detaillierte neue Explosionen geben. Andererseits scheint das LOD-System (Level of Detail) dem auf dem PC verwendeten ähnlich zu sein.

Was wird die Enhanced and Expanded-Version von GTA 5 für PS5- und Xbox Series X/S kosten? Derzeit gibt es diverse Online-Shops, die die PS5-Version von Grand Theft Auto 5 für 40 Euro anbieten. Damit wäre es weniger, als aktuelle Vollpreisspiele eben kosten (rund 70 bis 80 Euro). Andererseits muss man auch dazusagen, dass es sich um ein Upgrade handelt, eines Spiels das erstmals vor 9 Jahren veröffentlicht wurde. Von der Seite her wäre der gemunkelte Preis ziemlich saftig! Über ein kostenloses Upgrade würden sich alle sehr freuen, aber das klingt ziemlich unwahrscheinlich.

Was bietet die neue Version von Grand Theft Auto 5 auf PS5 und Xbox Series X/S?

Neben der schnelleren Ladezeiten der Konsolen gibt es eine Auflösung in 4K, eine Framerate von bis zu 60 FPS (im Leistungsmodus), verbesserte Texturen, HDR und Ray-Tracing. Die PS5-Version unterstützt zudem 3D-Audio und haptisches Feedback. Da es sich um mehr als ein “kleines Update” handelt, kann man davon ausgehen, dass man dafür auch bezahlen muss.

Wer seine PC-Version von GTA 5 (nicht GTA Online) aufbessern möchte, dem stehen auch verschiedene Grafik-Mods wie QuantV (via GTAinside.com) zur Verfügung.

GTA 5: Enhanced and Expanded erscheint am 15. März 2022 für PS5 und Xbox Series X/S.