GTA 5 Enhanced & Expanded-Version: Kommt doch mehr als gedacht?

Im Oktober 2022 wird GTA 5 seinen neunten (!) Geburtstag feiern. Und das Spiel ist so beliebt wie noch nie, dank GTA Online. Im März, also diesem Monat, wird eine Enhanced & Expanded-Version für Sony PlayStation 5 (PS5) und Microsoft Xbox Series X/S erschienen, und was wir genau erhalten werden, bleibt ein wenig ein Geheimnis (außer einer besseren Optik auf der Next-Gen). Da das Spiel nicht einfach ein kostenloses Upgrade für diejenigen sein wird, die das Spiel bereits auf Konsolen der aktuellen Generation besitzen, erwarten einige, dass es ein wenig oder vielleicht viel mehr enthält.

Natürlich gibt es im Internet jede Menge Spekulationen, welche “Extras” wir in GTA 5 für PS5 und Xbox Series X/S erhalten werden. Franklins Synchronsprecher Shawn Fonteno hat die Gerüchteküche etwas angeheizt, indem er einen Screenshot von GTA 5 sowie ein Design für die Franklin-Figur gepostet hat, mit einer Sanduhr-Beschriftung und das Design mit einer Aufschrift „fast fertig“.

GTA 5: Shawn Fonteno löst Gerüchte über Inhalte der Enhanced & Expanded-Version aus

Natürlich kann man jetzt interpretieren was man möchte, da der Screenshot nicht aus der Enhanced & Expanded-Version für PS5 und Xbox Series X/S stammt. Allerdings hält das die GTA-Community nicht davon ab, die Details regelrecht auseinanderzunehmen.

Was zu bedenken gibt: Fonteno hat seine Synchronsprecher-Funktion vor fast 10 Jahren gehabt, inwieweit er heute mit Rockstar Games zusammenarbeitet ist unklar. Erst letztes Jahr brachte eine Erweiterung für GTA Online Franklin zurück auf die Bildfläche, um ein ganz neues Kapitel seiner Geschichte zu erzählen.

Natürlich hoffen begeisterte GTA 5-Spieler, dass das Kernspiel – der Einzelspieler – um zusätzliche DLC-Inhalte erweitert wird.

Erst vor wenigen Wochen gab Rockstar Games immerhin zu, dass man an einer Fortsetzung, GTA 6, arbeitet. Mehr offizielle Details gab es dazu nicht, obwohl die Liste der Leaks wohl länger ist, als man glauben könnte.

Lange warten müssen wir nicht mehr, um mehr über GTA 5: Enhanced & Expanded zu erfahren. Für PS5 und Xbox Series X/S erscheint die dritte (!) Konsolen-Version von GTA 5 am 15. März 2022.