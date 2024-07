GTA 3 bekommt endlich eine Portierung auf vergessene Plattform

Wahrscheinlich werden die wenigsten Spieler jemals in den Genuss dieser GTA 3-Portierung kommen, doch sie macht durchaus Sinn, immerhin war der Titel von Rockstar Games für die letzte SEGA-Konsole einst in Entwicklung. Daraus wurde allerdings nichts. Das dritte Hauptspiel von Grand Theft Auto erschien im Oktober 2001, doch da war das Schicksal für die Dreamcast bereits besiegelt. Die Produktion der Konsole endete im selben Jahr bereits im März.

Fans nehmen nun eine „Korrektur“ durch. Das kultige Open-World-Spiel soll erstmals auf der SEGA-Konsole laufen. Immerhin handelte es sich dabei um ein Spiel, dass zukunftsweisend für spätere Open-World-Titel war und eines der meistverkauften und am höchsten bewerteten Videospiele aller Zeiten ist.

GTA 3 erschien zu Beginn exklusiv für die PS2. Nachträglich wurden Versionen für PC und Xbox nachgereicht. Neuerdings gibt es das Kultspiel auch für Smartphones. Später kam auch noch eine PS4-Version hinzu, die durch die (weniger beliebte) „Definitive Edition“ ersetzt wurde. Eine Version von GTA 3 die voller Grauen erschien. Nicht wegen irgendeinem Horror-Modus, sondern weil es viele technische Probleme zum Release gab und sich Rockstar sich sogar einschalten musste, obwohl die Portierung von einem Drittentwickler stammte. Nun, mit der Fan-Portierung für die Dreamcast wird Rockstar nichts zu tun haben wollen.

GTA 3 für die SEGA Dreamcast – Ein Stück Geschichte (die es nie gab)

Auch wenn es exklusiv zuerst für die PS2 erschien, heißt es nicht, dass die Entwicklung dafür zu Beginn ausgerichtet war. Der kultige Titel war zuerst tatsächlich für die Dreamcast geplant. Daher ist die Portierung von The Sega Guru tatsächlich mehr als ein Fan-Projekt. Es ist als würde jemand versuchen eine Zeitlinie zu reparieren. Nicht auszumalen was wäre passiert, wenn GTA 3 exklusiv für die Dreamcast erschienen wäre. Dann wäre heute vielleicht vieles anders und viele von uns würden eine aktuelle SEGA-Konsole daheim haben. So ist Grand Theft Auto 3 eines der vielen geplanten, aber nie umgesetzten Projekte für die SEGA-Konsole. Eine Konsole die bei uns nur eine Lebensdauer von etwa 1 Jahre und 5 Monate hatte!

Ob du oder ich den Dreamcast-Port jemals selber spielen werden? Unwahrscheinlich! Das Projekt ist nämlich nur auf modifizierten Konsolen mit 32 MB spielbar. Dabei wurde der Hauptspeicher (RAM) der Konsole erweitert. Die originale Dreamcast hatte nämlich nur 16 MB. Die Modifikation wurde von vielen Enthusiasten durchgeführt, um anspruchsvollere Homebrew-Anwendungen und Spiele zu betreiben, die möglicherweise mehr Speicher erfordern. Gerade für Emulationen ist es eben einfacher, wenn mehr Leistung verfügbar ist.

GTA 3 ist für PS2, PS3, PS4, Xbox und PC verfügbar.