GTA 5 Enhanced schockiert Fans: Schlechteste Bewertungen der Reihe auf Steam

Die Enhanced Edition von Grand Theft Auto V, die im März 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht wurde, sorgt derzeit für kontroverse Diskussionen. Auf Steam hat die neueste Version des Open-World-Klassikers den zweifelhaften Titel als Spiel mit den meisten negativen Bewertungen der gesamten GTA-Reihe erhalten. Während die ursprüngliche Version von GTA 5 auf Steam weiterhin überwiegend positive Bewertungen genießt, wird die Enhanced Edition von vielen Spielern kritisiert.

Ein Hauptkritikpunkt der Bewertungen auf Steam sind die technischen Mängel der Enhanced Edition. Viele Spieler berichten von Performance-Problemen, Abstürzen und Bugs, die das Spielerlebnis erheblich beeinträchtigen. Besonders auf PC, wo die Spieler höhere Standards an Grafik und Stabilität gewohnt sind, stößt die mangelnde Optimierung auf Unverständnis.

Werbung

Zudem bemängeln Fans, dass die Neuerungen der Enhanced Edition nicht den hohen Erwartungen entsprechen. Zwar bietet die Version verbesserte Grafiken, einen neuen Leistungsmodus für höhere Framerates und kürzere Ladezeiten, doch viele Spieler empfinden diese Updates als zu geringfügig. Vor allem angesichts des Preises von 40 Euro bei der Veröffentlichung fühlen sich einige Spieler übervorteilt.

Bewertungen auf Steam kritisieren technische Probleme und mangelnde Innovation von GTA 5 Enhanced

Ein weiterer Kritikpunkt der Bewertungen auf Steam ist der anhaltende Fokus von Rockstar Games auf GTA Online. Viele Fans hatten gehofft, dass die Enhanced Edition auch neue Singleplayer-Inhalte oder zumindest signifikante Verbesserungen für die Offline-Kampagne bieten würde. Stattdessen scheint der Mehrspieler-Modus weiterhin im Mittelpunkt zu stehen, was bei langjährigen Spielern für Enttäuschung sorgt.

Die negativen Bewertungen auf Steam spiegeln die Frustration der Community wider. Viele Spieler nutzen die Plattform, um ihrer Enttäuschung Ausdruck zu verleihen und Rockstar Games dazu aufzurufen, die technischen Probleme zu beheben und mehr Wert auf die Bedürfnisse der Singleplayer-Fans zu legen.

Die Enhanced Edition von GTA V zeigt, dass selbst ein so erfolgreiches Spiel an den hohen Erwartungen der Community scheitern kann. Während die technischen Verbesserungen für Konsolen-Spieler durchaus spürbar sein mögen, fühlen sich viele PC-Spieler vernachlässigt. Ob Rockstar Games auf die Kritik reagieren und entsprechende Updates liefern wird, bleibt abzuwarten. Bis dahin bleibt die Enhanced Edition ein umstrittenes Kapitel in der ansonsten gefeierten Geschichte der Reihe.

Quelle: The Gamer