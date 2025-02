GTA 5 und GTA Online: Neues Update für die PC-Version veröffentlicht – Es gibt jedoch einen Haken

Ein neues großes Update für GTA 5 und GTA Online kommt auf den PC, allerdings mit einem bemerkenswerten Haken. Nur wenige Spiele haben die Langlebigkeit von Grand Theft Auto V. Das Spiel wurde 2013 für Xbox 360 und PS3 veröffentlicht, 2014 für Xbox One und PS4 portiert und bald darauf auch für den PC herausgebracht. Seitdem wurden weltweit über 210 Millionen Exemplare verkauft, was Einnahmen in Milliardenhöhe generierte.

Als zweithäufigste verkauftes Spiel nach Minecraft konnte sich Rockstar mit der Entwicklung von GTA 6 Zeit lassen, da GTA 5 weiterhin hohe Gewinne erzielt. 2022 veröffentlichte Rockstar Games GTA 5 für die Xbox Series X/S und die PS5, einschließlich einer eigenständigen Version von GTA Online und erheblichen visuellen Verbesserungen. Das Spiel erhielt Unterstützung für Raytracing, 60 FPS, verbesserte Ladezeiten, neue Inhalte und vieles mehr.

Diese Verbesserungen waren ein willkommenes Upgrade, nachdem GTA Online auf älteren Konsolen etwas holprig gelaufen war. Allerdings waren PC-Spieler von diesen Updates ausgeschlossen. Obwohl die Version ursprünglich besser lief als die Konsolenversionen, fehlten einige der speziellen Upgrades, die 2022 eingeführt wurden. Glücklicherweise wird sich das bald ändern. Rockstar Games hat bekannt gegeben, dass GTA 5 am 4. März 2025 ein kostenloses Update für Xbox X/S und PS5 auf dem PC erhalten wird.

Grand Theft Auto V on PC is getting a free upgrade on March 4 with features previously only available in the PS5 and Xbox Series X|S versions of GTA Online.

This upgrade also includes improved graphics options, faster loading times, and more: https://t.co/vGW5zvaY4V pic.twitter.com/h35uoVAc2O

— Rockstar Games (@RockstarGames) February 20, 2025