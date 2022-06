Gran Turismo 7 Patch 1.17: 3 neue Autos und eine Rennstrecke mit dem Juni-Update

Mit dem Update 1.17, das heute am 23. Juni 2022 veröffentlicht wird, werden drei weitere Autos sowie die Watkins Glen International-Rennstrecke zu Gran Turismo 7 hinzugefügt.

Angeführt wird die Liste der neuen Fahrzeuge vom legendären Suzuki V6 Escudo Pikes Peak Special ’98, der nach zehn Jahren Abstinenz zur Serie zurückkehrt und wohl das Herz vieler Fans der Rennsimulation höher schlagen lässt. Dazu werden ebenfalls der Suzuki Vision Gran Turismo (Gr.3 Version), der umfangreich für die Gr.3-Vorschriften optimiert wurde sowie das historienreiche Kultauto 1932 Ford Roadster hinzugefügt.

Die neu implementierte Watkins Glen International-Rennstrecke, die im Bundesstaat New York liegt, bietet Gran Turismo 7-Spielern sowohl Hochgeschwindigkeitsabschnitte als auch technisch anspruchsvolle Kurvenkombinationen. Des Weiteren werden noch drei zusätzliche Menü-Karten dem Gran Turismo Café hinzugefügt.

Über den Suzuki Vision Gran Turismo (Gr.3 Version) gibt es folgendes zu sagen:

“Dieses Modell steht für Suzukis Motorsport-Können und das umfassende Tuning entspricht den Gr.3-Vorschriften. Die Basisversion des Suzuki VGT verwendet den Hayabusa-Motor mit 1.340 cm³, der mit drei Hochleistungs-Elektromotoren auf einem Allradantrieb verbunden ist. Diese Gr.3-Version wurde jedoch auf ein einfaches Frontmotor-Heckantrieb-Layout mit einem V8-Twin-Turbo-Antrieb geändert, das aus zwei Hayabusa-Motorblöcken mit einem Gesamthubraum von 2.680 cm³ besteht. In dieser Form ist der riesige Motor in der Lage, eine maximale Leistung von 427 kW bei einer erstaunlich hohen Drehzahl von 10.000 U/min zu entwickeln. Im Vergleich zum Basismodell wurde die Designästhetik verändert, um den Abtrieb zu erhöhen. Dazu gehören ein vergrößerter Frontspoiler sowie zusätzliche Front- und Heckdiffusoren, ein GT-Flügel und Luftkanäle auf der Motorhaube.”

Was man über den 1932 Ford Roaster wissen muss?

“Was modifizierte Fahrzeuge angeht, sind die Vereinigten Staaten in Sachen Qualität, Volumen und Fahrzeugklasse oft die Nummer eins. Die älteste dieser Klassen ist mittlerweile fest mit der amerikanischen Kultur verwurzelt: der Hotrod. Dabei handelt es sich um eine Bewegung, die in den 1930ern ihren Ursprung hatte, als der Ford Model T – und später der Model A und Model B – von seinen Haltern stark umgebaut wurde. Die Autos erhielten umfassende Modifikationen am Exterieur, zum Beispiel wurden die Radkästen und die Motorhaube entfernt und die Karosserie wurde zerschnitten, um daraus ein Cabrio mit flachem Dach zu machen. Als sich die Technologie im Laufe der Jahre stetig weiterentwickelte, wurden die Autos mit noch leistungsstärkeren Motoren ausgestattet.”