Anfang des Jahres kündigte der Erfinder von God of War und Twisted Metal-Designer David Jaffe die Schließung seines Studios „The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency“ an. Zu dieser Zeit gab Jaffe bekannt, dass er bereit sei, eine Pause von der Spieleentwicklung einzulegen, aber es war nicht klar, wie vorübergehend oder dauerhaft diese Pause sein würde.

Als er kürzlich mit Colin Moriarty während einer Episode von „Colin’s Last Stand Fireside Chats“ (via Soundcloud) sprach, erklärte der erfahrene Videospiele-Veteran, dass er sich nicht sicher ist, ob er jemals ein anderes Videogame machen wird.

„Ob ich ein anderes Videogame mache oder nicht, ich weiß es nicht“, sagte Jaffe (via Comicbook.com). „Ich habe im Moment keine Pläne, und ich habe eigentlich auch keinen Ehrgeiz. Ich denke, wenn ich ein anderes Game machen würde, wäre es schwerer, sich das mit meinen Sachen vorzustellen. Wenn man sich anschaut, was Sony gerade macht, ist es erstaunlich, ich bin gerade besessen von Spider-Man [Anm. Insomniac’s neuester Titel für die PlayStation 4, welcher im September 2018 erschienen ist].“

Jaffe merkt weiterhin an, dass er viele Retro-Spiele oder moderne Spiele gespielt hat, die ihn an das Zeug erinnern, mit dem er aufgewachsen ist, wie beispielsweise Dusk von New Blood Interactive. Er zeigt sich dann offen, dass er an so etwas interessiert sein könnte, anstatt an einem großen neuen AAA-Titel.

„Ich bin damit fertig“, sagte Jaffe, während er über AAA-Entwicklung sprach.

Weiter im Interview reflektierte Jaffe das Gefühl, mit Twisted Metal und God of War bereits den Industrieberg erklommen zu haben. Wenn er jetzt zurückgeht fühle es sich so an, als würde er diesen langen Aufstieg noch einmal beginnen. Das bedeutet, Jaffe schließt eine Rückkehr zur Spieleentwicklung nicht aus, aber vom Klang her hat er im Moment keine Absicht, zurückzukehren.

Für alle denen David Jaffe nichts sagt…

1993 begann David Jaffe als Tester für Skyblazer (Super Nintendo), bevor er ein Jahr später Designer von Micky Mania (u.a. Mega Drive, Super Nintendo) wurde. Wieder ein Jahr später, also 1995, arbeitete Jaffe als Designer bei Twisted Metal, einen Rennspiel für die erste PlayStation, welches ihn an die Spitze in der Branche brachte.

Mit God of War, welches 2005 für die PlayStation 2 erschien, hiefte er sich jedoch auf den Olymp.

