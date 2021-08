God of War-Fans haben ihren “perfekten” Kratos-Schauspieler gefunden

God of War (PS4) - ©Sony

Kratos aus God of War hat sicherlich ein sehr markantes Auftreten. Und für eine Live-Action-Adaption benötigt man auch einen markanten Schauspieler, der nicht nur vom Aussehen her ähnelt, sondern auch das passende Auftreten dafür hätte. Fans haben eine Werbeanzeige gefunden und ihren “perfekten Schauspieler” für Kratos gekürt.

God of War ist eine beliebte Action-Adventure-Spielserie, die von Sony Santa Monica entwickelt wurde. Die Serie debütierte erstmals 2005 und hat mehrere Fortsetzung auf den PlayStation-Konsolen gefunden, bevor sie 2018 neu gestartet wurde und von der griechischen in die nordische Mythologie gewechselt hat. Der Neustart veränderte auch den Protagonisten, Kratos, der nun von den Wikingern beeinflusst wurde. Ein Look, den nur ein ganz bestimmter Schauspieler hinbekommen würde.

Advertisment

Eine Anzeige für eine Werbeaktion, die eine kostenlose sechsmonatige Testversion von Apple TV+ für PlayStation 5-Besitzer anbietet, hat online die Fantasie beflügelt, da ein Schauspieler mit der gleichen bedrohlichen Körperlichkeit gezeigt wird, für die Kratos bekannt ist. Auf Reddit wurde die Anzeige nun diskutiert, und man ist sich einig: Jason Momoa soll Kratos in einem möglichen God of War-Film spielen.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

God of War-Film: Jason Momoa könnte der perfekte Kratos werden

Jason Momoa kennt man aus verschiedenen Filmen und Serien. Seine erste große Rolle hatte er in Stargate: Atlantis, die ihn zu Game of Thrones brachte und zum Aquaman (Justice League) machte. Er war auch im Reboot von “Conan der Barbar” zu sehen, dass sehr nahe an God of War dran wäre. Zumindest vom Outfit. Vielleicht beflügelt das jemanden bei PlayStation Productions, das Momoa die Rolle irgendwann einmal bekommt.

Früher galten Videospiele-Film-Umsetzungen eher als schlecht, als recht. Wir erinnern uns an einen grottenschlechten Super Mario-Film oder die gescheiterten Silent Hill-Filme. Resident Evil hatte sein eigenes Publikum, aber mit Sonic the Hedgehog und Pokémon: Detective Pikachu gab es auch echt große Kinoerfolge. Mit The Witcher schaffte Netflix eine erfolgreiche Serien-Adaption der Videospielserie von CD Projekt Red.

Die Fortsetzung des God of War-Reboots von 2018 soll 2022 für PS5 und PS4 erscheinen, allerdings gibt es dazu noch nicht viel zu sehen. Sony Santa Monica hat uns bisher einen Trailer vorenthalten.

Sony arbeitet derzeit an verschiedenen Spieladaptionen für Kino und TV: Uncharted mit Tom Holland, Ghost of Tsushima und The Last of Us. Über einen möglichen God of War-Film konnten wir noch nichts Offizielles erfahren, nur Fan-Wünsche aufnehmen.

God of War: Ragnarok wird möglicherweise 2022 für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen.