Ghost of Tsushima feiert 5 Jahre mit kostenlosen PSN-Avataren

Zum fünften Geburtstag von Ghost of Tsushima, das am 17. Juli 2020 für die PS4 erschien, verschenken Sony und Entwickler Sucker Punch drei exklusive PSN-Avatare für PS4 und PS5. Die stilvollen Schwarz-Weiß-Icons zeigen verschiedene Darstellungen von Protagonist Jin Sakai und wurden vom renommierten Künstler Takashi Okazaki (Afro Samurai) entworfen.

Hier geht es zu unserer Game Review von Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT für den PC.

So bekommst du die Avatare von Ghost of Tsushima

Die Avatare sind kostenlos und erfordern kein PS Plus-Abo. Du kannst sie ganz einfach über den PlayStation Store einlösen, indem du den passenden Code für deine Region eingibst:

Region Code Amerika JMCP-KMTE-3HG2 Europa/Australien 9M9T-ND7G-7H2A Japan JF28-69XM-EA95 Korea X3BP-MKG5-AQ6R Asien HBE4-B797-AKME

Gehe dazu im PS Store auf „Code einlösen“, gib den Code ein und bestätige. Die Avatare erscheinen anschließend in deinem Profil unter „Avatar ändern“.

Hintergrund und Ausblick

Die Aktion ist Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten rund um Ghost of Tsushima, das weltweit über 10 Millionen Mal verkauft wurde und für seine visuelle Pracht und emotionale Story gefeiert wird. Sucker Punch nutzte die Gelegenheit, um sich bei der Community zu bedanken und rief Fans dazu auf, ihre schönsten In-Game-Screenshots und Erinnerungen zu teilen.

Ghost of Yōtei kommt im Oktober

Die Jubiläumsaktion ist nicht nur ein Dankeschön, sondern auch ein Auftakt zur nächsten großen Reise: Am 2. Oktober 2025 erscheint der Nachfolger Ghost of Yōtei exklusiv für die PS5. Die neue Heldin Atsu tritt darin gegen die mysteriösen „Yōtei Six“ an – eine Geschichte, die rund 300 Jahre nach den Ereignissen des Originals spielt. Erste Trailer zeigen eine düstere, mythologisch geprägte Welt mit neuen Gameplay-Elementen und einem überarbeiteten Kampfsystem.

Sony hat zudem eine limitierte Ghost of Yōtei-PS5-Konsole angekündigt, die zusammen mit einer Collector’s Edition erscheinen wird – ein weiteres Highlight für Fans der Reihe.