Ghost of Yotei: Rätsel im Reliquiar der Stärke lösen

Um das Rätsel in Phase 1 zu lösen, betrittst du den Raum und siehst vier Plattformen, von denen jede mit einer Druckplatte ausgestattet ist.

Dein Ziel ist es, diese Platten in einer ganz bestimmten Reihenfolge zu aktivieren, die durch die Symbole an den Wänden des Raumes vorgegeben wird. Für die deutsche Version des Spiels lautet die korrekte Abfolge:

Kreis Dreieck Quadrat X

Ein wichtiger Tipp für die Ausführung: Achte auf präzise Sprünge. Einige der Plattformen beginnen sich zu bewegen, sobald sie aktiviert wurden, was die nachfolgenden Schritte erschweren kann. Konzentriere dich daher auf ein sauberes und zügiges Vorgehen, nachdem du die erste Plattform betreten hast.

Phase 2: Zeitgesteuerte Schalter

Um die zeitgesteuerte Herausforderung in Phase 2 erfolgreich zu meistern, musst du nach dem ersten Raum einen neuen Gang betreten, in dem zwei Schalter innerhalb von nur 10 Sekunden aktiviert werden müssen.

Die effektivste Lösung sieht folgendermaßen aus: Beginne damit, den ersten Schalter zu betätigen. Unmittelbar danach solltest du ohne Zögern einen Sprintangriff ausführen oder den Ramyeon-Talisman nutzen, um einen entscheidenden Tempovorteil zu erhalten. Nutze diesen Geschwindigkeitsschub, um die sich möglicherweise bewegenden Plattformen vor dir zu überqueren und so schnell wie möglich den zweiten Schalter zu erreichen und zu aktivieren.

Ein entscheidender Tipp ist, dass Fähigkeiten wie das „erhöhte Klettertempo“ hier einen enormen Unterschied machen können, da sie dir erlauben, die Plattformen nicht nur schneller, sondern auch sicherer zu überwinden und so die knappe Zeit optimal zu nutzen.

Phase 3: Schattenprüfung

Um die letzte Hürde in Phase 3, die Schattenprüfung, zu überwinden, betrittst du einen völlig abgedunkelten Raum, der mit unsichtbaren Plattformen gespickt ist.

Dein wichtigstes Werkzeug hier ist der Onryo-Talisman. Aktiviere ihn, um die verborgenen Plattformen für kurze Zeit aufleuchten und sichtbar werden zu lassen. Dein Ziel ist es, den Weg über diese instabilen Pfade zu nehmen, um die gegenüberliegende Seite des Raumes zu erreichen, wo der Altar der Stärke auf dich wartet.

Ein wertvoller Tipp ist, nicht nur auf den Talisman zu vertrauen, sondern auch auf die Umgebung zu achten: Die Wände des Raumes flackern in unregelmäßigen Abständen kurz auf. Nutze diese Lichtblitze, um dir bereits vor dem Einsatz des Talismans ein grobes Bild von der Position der Plattformen zu machen und deine Route im Voraus zu planen.

