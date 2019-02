Wie eifrige DailyGame-Leser wissen soll Pokemon Gen 8 noch dieses Jahr für den Nintendo Switch erscheinen.

Nintendo und The Pokemon Company haben dies mehrfach wiederholt. Die Ankündigung könnte jedoch schon nächste Woche kommen, so ein Leaker, der in der Vergangenheit Nintendo-relevante Dinge meistens genau durchgesickert hat.

NintendoSoup weist darauf hin, dass der Twitter-Nutzer muguwus, der es zuvor geschafft hat, den gesamten Inhalt der Nintendo Direct-Sendung letzte Woche mit nahezu vollständiger Genauigkeit zu durchdringen, nun darauf hingewiesen hat, dass eine Pokemon-Ankündigung vorliegt. Und diese soll bald kommen!

Pokemon soon. — Mug (@muguwus) 20. Februar 2019

Warum also nächste Woche? Nächste Woche ist „Pokemon Day“, der umgangssprachliche Name für den 27. Februar, der 1996 die Veröffentlichung von Pokemon Red und Green in Japan markiert. Die Pokemon Company nutzte den Tag bereits mehrmals, um neue Ankündigungen zu machen. So wurden bereits Pokemon Sun und Moon angekündigt an diesem Tag. Es besteht also die Erwartung, dass Pokemon Gen 8 (Pokemon Switch) auch nächste Woche angekündigt werden könnte.