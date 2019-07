Share on Facebook

Das Battle Royale-Genre oder auch der Shooter-Modus, je nachdem, wie du es nennen möchtest, ist weiterhin sehr beliebt. Franchiser wie Call of Duty und Battlefield haben Battle Royale-Modi eingeführt, während Battle Royale-Spiele wie PUBG, Fortnite und Apex Legends weiterhin dominieren. Gears of War springt noch nicht auf den Zug auf.

Der Multiplayer-Director Ryan Cleven teilte via GameSpot mit, dass Gears 5 beim Start keinen Battle Royale-Modus haben wird. Das Entwickler-Team von The Coalition seien „große Fans“ des Battle Royale-Genres. Das Studio werde sich das Feedback der Fans anhören und überlegen, was nach der Veröffentlichung hinzugefügt werden soll.

„Gears 5 enthält keinen Battle Royale-Modus“, so Cleven. „Wir sind große Fans des Battle Royale-Genres, aber wir möchten sicherstellen, dass Gears einen Battle Royale-Modus auf sinnvolle Weise erhält. Wir hören aktiv unserer Gears-Community zu und werden versuchen, unsere Spielmodi weiterzuentwickeln auf Spielerfeedback nach dem Start.“

The Coalition -Chef Rod Fergusson erklärte IGN zuvor, dass das Studio das Battle-Royale-Genre nicht „jagen“ wolle, nur um in den Zug einzusteigen. In der Zwischenzeit sagte Cleven zu IGN:

„Als Fan des Genres würde ich es gerne sehen, aber es ist schwierig, den intimen Kampf von Gears in die offenen organischen Begegnungen eines Battle Royale zu bringen. Es sind zwei sehr unterschiedliche Kampfmodi. Es ist nicht so, dass es unmöglich ist. Um es richtig zu machen, müsste man sich wirklich darauf konzentrieren.“

Während Gears 5 kein Battle Royale hat, bietet das Spiel eine Reihe weiterer Modi. Dazu gehören der Standard-Mehrspielermodus „Versus“ sowie „Horde“, „Escape“ und „Kampagne“, die alle mit Freunden gespielt werden können. Darüber hinaus gibt es eine Cross-Play-Unterstützung zwischen Xbox One und PC. Allerdings nicht im Ranked-Modus.

Heute beginnt der zweite Multiplayer-Beta-Test.