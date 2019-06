Share on Facebook

Nach einem enttäuschenden Ergebnis im ersten Quartal (vergleichbarer Filialumsatz fiel um 10,3%) und der Ankündigung, die Dividende zu Beginn dieses Monats auszusetzen, fiel die Aktie des Unternehmens an einem einzigen Tag um 37%. In Worten: Siebenunddreißig Prozent. Wahnsinn!

Die Aktien sind seit Jahresbeginn um rund 60% gefallen, unter anhaltend schlechten Nachrichten und wachsendem Wettbewerb. Einige Analysten warnen die Anleger, sich fernzuhalten, und Mike Hickey von The Benchmark Company sagte, er habe sein Kursziel auf 5 US-Dollar gesenkt, „während das Geschäft am Boden brennt“.

Ist GameStop am Ende?

Das macht Frank Hamlins Job schwierig. Als EVP und Chief Customer Officer ist es Teil seiner Aufgabe, sowohl die Gamer als auch die Investoren zu überzeugen, dass das Unternehmen nach wie vor relevant ist. Und bisher hatte er nicht viel Munition, da das neue Management-Team von GameStop seinen Turnaround-Plan vorbereitet. Hamlin sprach mit Fortune auf der E3 in der vergangenen Woche und gab einige Hinweise darauf, was das Unternehmen in Zukunft tun und wollen wird.

„Wir hatten [zuvor] eine massive Diversifizierungsstrategie, aber das neue Management-Team unter George Sherman, unserem neuen CEO, ist kurzsichtig und wahnsinnig auf das Spielen fokussiert“, sagt er. „Wir müssen uns darauf konzentrieren, ein kulturelles Zentrum für Spiele zu werden. Wenn [E3] der Vatikan ist, warum sind wir dann nicht die örtliche Kirche?“

Laut Hamlin unterstützen Spielehersteller das Unternehmen, da sie sich der zukünftigen Pläne von GameStop bewusst sind, und erkennen die Notwendigkeit eines Treffpunkts, an dem die Spieler neue Spiele entdecken und die reale Gesellschaft anderer Enthusiasten genießen können.

Das ist genau die Rolle, die das Unternehmen vor nicht allzu langer Zeit gespielt hat. „Big Game Releases“ wurden mit Mitternachts-Launch-Partys gefeiert, mit Reihen, die oft mehrere hundert Leute tief einliefen. Entwickler haben Kopien ihrer Videospiele signiert und den Spielern Werbegeschenke angeboten. Die GameStop-Registrierkassen sind übergelaufen.

Mitternachtsstarts bedeuten jedoch, dass die Gamer lange aufbleiben müssen, was der heutigen Spielerdemographie nicht entspricht. Der durchschnittliche Spieler ist jetzt zwischen 32 und 34 Jahre alt. Kein Wunder also, dass der Anstieg der Downloads digitaler Spiele für spätabendliche Produktextravaganzen ein Todesstoß war.

Videospiele an einem Wendepunkt

Videospiele stehen am Rande eines neuen Paradigmenwechsels, da sich Spiele-Streaming-Dienste auf den Start vorbereiten und die Spieler sofort spielen lassen – und möglicherweise die Anzahl der Spieler ändern, die ihre neuen Titel erhalten.

GameStop, so Hamlin, bemühe sich, sich an die sich entwickelnde Landschaft anzupassen.

„Wir sind in dieser interessanten Reibung des Wandels für alle“, sagt er. „Niemand weiß, wie es ausgehen wird, aber wir wissen, dass Streaming-Dienste und Abonnement-Dienste die Zukunft sind. Die Frage ist: Wie können Sie das Ökosystem neu konfigurieren und überdenken, um es den Spielern optimal anzupassen? Unsere ganze Rolle ist es, spielerorientiert zu sein. “

Das Unternehmen mit einem weltweiten Umsatz von 8,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 – ein Rückgang von 3,1% pro Jahr bei einem vergleichbaren Umsatz von 0,3% – hofft, dass seine fast 3.700 Filialen und 40.000 Mitarbeiter der Schlüssel zum zukünftigen Erfolg sind. Sie sind selbst Enthusiasten und können sowohl für Hardcore-Spieler als auch für Käufer, die nichts über die Branche wissen, eine wertvolle Informationsquelle sein.

„Wir verkaufen keine Widgets“, sagt Hamlin. „Wir verkaufen keine Gebrauchsgüter … Hier liegt eine echte Leidenschaft. Alles, was wir tun müssen, ist, dies in einem Einzelhandelserlebnis festzuhalten.“

Wie geht’s mit GameStop weiter?



Einige Analysten sind hinsichtlich des langfristigen Erfolgs der Strategie vorsichtig, sagen jedoch, dass die Rückkehr zur Konzentration auf die Kernwerte sinnvoll erscheint.

„Wir glauben, dass das Team auf dem richtigen Weg ist, obwohl es 5½ Jahre zu spät ist“, sagt Michael Pachter von Wedbush. „Wenn GameStop dies Ende 2013 getan hätte, wäre das Unternehmen schuldenfrei und hätte deutlich mehr Geld zur Verfügung, um an die Aktionäre zurückzukehren. Obwohl wir nicht besonders optimistisch sind, dass das neue Management mit seinen neuen Geschäftsinitiativen viel erreichen wird, sind wir überzeugt sind ziemlich optimistisch, dass sie das Geschäft leiten und Bargeld ernten werden.“

Während sowohl der digitale Vertrieb als auch das Streaming voraussichtlich weiter zunehmen werden, wird keine der kommenden Konsolen von Microsoft und Sony auf das physische Laufwerk verzichten, was bedeutet, dass es immer noch einen Markt für Spiele-Discs gibt. Pachter stellt fest, dass große Spielehersteller immer noch 50% der Konsolenspiele in physischer Form verkaufen.

Wie seht ihr die Lage? Kann sich ein Händler wie GameStop zukünftig überhaupt noch halten? Wird das Unternehmen schließen müssen? Oder rettet gerade Nintendo, die Cartridges wieder populär gemacht haben, den US-Händler retten… Immerhin haben die Japaner es geschafft mit ihren Spiele-Modulen geschafft den Werterhalt eines Spiels länger zu erhalten. Eine digitale Version kann ich nicht verkaufen. Ein gut erhaltenes Switch-Modul schon.