Gamescom Opening Night Live 2026: Diese Spiele sorgten für die größten Überraschungen

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Die Gamescom Opening Night Live 2026 ist Geschichte. Am 25. August präsentierten Geoff Keighley und Sjokz live aus der Koelnmesse zahlreiche neue Trailer, Gameplay-Szenen und Ankündigungen. Das Programm reichte von großen Rollenspielen wie Final Fantasy 7 Revelation über Gears of War: E-Day bis hin zu neuen Informationen über Silent Hill: Townfall und mehreren Weltpremieren.

Die Show bestand aus einer 30-minütigen Vorshow und einem zweistündigen Hauptprogramm. Insgesamt dauerte die Veranstaltung damit 150 Minuten. Während einige bereits bekannte Projekte mit neuen Details zurückkehrten, wurden mit *Metro 2039*, *Control Resonant* und *Zoopunk* auch mehrere neue Titel erstmals vorgestellt.

Die Gamescom selbst läuft noch bis zum 30. August 2026. Mit mehr als 1.600 ausstellenden Unternehmen gehört die diesjährige Messe erneut zu den großen Veranstaltungen der Spielebranche.

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Geoff Keighley und Sjokz moderierten die Show

Durch die Gamescom Opening Night Live führten in diesem Jahr Geoff Keighley und Sjokz. Keighley übernahm erneut die Moderation der Veranstaltung, während Sjokz das Programm gemeinsam mit ihm präsentierte. Die Show fand live vor Ort in Köln statt.

Die Kombination aus bekannten Spielen, neuen Informationen und Weltpremieren sorgte dabei für ein abwechslungsreiches Programm. Besonders bei den großen Ankündigungen standen neue Trailer und Gameplay-Material im Mittelpunkt.

Final Fantasy 7 Revelation zeigt Vincent und Cid

Zu den prominentesten Auftritten gehörte Square Enix mit Final Fantasy 7 Revelation. Naoki Hamaguchi, der Regisseur des Spiels, trat persönlich auf die Bühne und präsentierte neues Gameplay aus dem dritten und letzten Teil der Final Fantasy 7 Remake-Saga.

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Dabei wurden zwei bekannte Charaktere als spielbare Figuren bestätigt: Vincent Valentine und Cid Highwind. Beide gehören zu den bekannten Charakteren des ursprünglichen Final Fantasy 7 und spielen nun auch im Abschluss der Remake-Saga eine aktive Rolle.

Der Trailer zeigte außerdem erstmals Unterwasserkämpfe mit einem U-Boot. Damit gab Square Enix einen weiteren Einblick in die spielerischen Möglichkeiten des kommenden Rollenspiels. Auch das Kampfsystem wurde thematisiert. Laut den gezeigten Inhalten soll sich die Spielweise der beiden neuen Charaktere deutlich voneinander unterscheiden.

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Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde während der Präsentation nicht genannt.

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The Witcher 3 Remastered und neue Erweiterung angekündigt

Auch CD Projekt Red hatte gleich mehrere Neuigkeiten im Gepäck. Das Studio kündigte ein Remaster von The Witcher 3: Wild Hunt an und stellte gleichzeitig die Erweiterung Songs of the Past vor.

Das Remaster soll am 29. September 2026 erscheinen. Die neue Erweiterung soll sich näher mit Geralts Vergangenheit beschäftigen. Beide Inhalte wurden im Rahmen eines gemeinsamen Trailers präsentiert.

Weitere technische Einzelheiten zum Remaster wurden noch nicht vollständig genannt. CD Projekt Red kündigte an, in den kommenden Wochen weitere Informationen zu veröffentlichen.

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Damit gehörte der Auftritt von CD Projekt Red zu den umfangreicheren Präsentationen der diesjährigen Opening Night Live. Neben der Rückkehr eines bereits bekannten Spiels wurde gleichzeitig neues Material für die Welt von Geralt angekündigt.

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Gears of War: E-Day zeigt die Anfänge des Locust-Krieges

Xbox Game Studios präsentierten einen neuen Story-Trailer zu Gears of War: E-Day. Im Mittelpunkt stehen die Anfänge des Locust-Krieges und damit ein Zeitraum vor den Ereignissen des ersten Gears of War.

Zu sehen waren unter anderem junge Versionen von Marcus Fenix und Dom Santiago. Der Trailer zeigte die Ereignisse rund um den sogenannten Emergence Day und setzte dabei auf die Unreal Engine 5.

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Besonders die Darstellung der Charaktere und die visuellen Effekte standen im Mittelpunkt des Trailers. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde während der Gamescom Opening Night Live allerdings nicht genannt.

Für die Geschichte der Reihe ist Gears of War: E-Day trotzdem interessant, da das Spiel zeitlich vor dem ersten Serienteil angesiedelt ist und damit einen Blick auf die Vorgeschichte der bekannten Figuren ermöglicht.

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Silent Hill: Townfall meldet sich zurück

Konami und Annapurna Interactive zeigten außerdem ein neues Vorschauvideo zu Silent Hill: Townfall. Das Projekt war längere Zeit nicht mit umfangreichen neuen Informationen präsent. Die Gamescom Opening Night Live bot nun eine weitere Gelegenheit, das Spiel in Erinnerung zu rufen.

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Das gezeigte Material konzentrierte sich vor allem auf Atmosphäre und psychologische Horrorelemente. Statt umfangreicher Gameplay-Szenen standen kryptische Funkübertragungen und eine unheimliche Stimmung im Vordergrund.

Konkrete Informationen zu den Spielmechaniken oder einem Erscheinungstermin wurden nicht genannt. Das Projekt befindet sich weiterhin in Entwicklung. Annapurna Interactive ist an der Entwicklung beteiligt.

Damit blieb Silent Hill: Townfall auch nach der neuen Präsentation ein Titel, zu dem noch vergleichsweise wenige konkrete Informationen vorliegen.

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ANANTA erhält einen Veröffentlichungstermin

Konkreter wurde es dagegen bei ANANTA. Das Action-Rollenspiel soll am 15. Januar 2027 erscheinen und wurde im Rahmen der Opening Night Live für PlayStation 5 angekündigt.

Gleichzeitig wurde bestätigt, dass ANANTA kostenlos spielbar sein soll. Ein neuer Trailer begleitete die Bekanntgabe des Veröffentlichungstermins.

Das Projekt war bereits zuvor bekannt, verfügte bislang jedoch noch nicht über einen konkreten Termin. Mit dem 15. Januar 2027 steht nun zumindest ein Datum fest, auf das sich interessierte Spieler einstellen können.

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Drei Weltpremieren sorgen für neue Überraschungen

Neben den bereits bekannten Projekten bot die Opening Night Live auch Platz für mehrere Weltpremieren. Drei Titel wurden erstmals öffentlich präsentiert: Metro 2039, Control Resonant und Zoopunk.

Bei Metro 2039 handelt es sich um einen neuen Titel innerhalb der postapokalyptischen Shooter-Reihe. Control Resonant erweitert das Universum des übernatürlichen Actionspiels. Mit Zoopunk wurde außerdem ein bislang unbekanntes Projekt vorgestellt.

Zu den drei Spielen wurden im Rahmen der Weltpremieren allerdings nur wenige konkrete Informationen genannt. Plattformen, genaue Veröffentlichungstermine und umfangreiche Details zu den Spielmechaniken sind daher noch nicht bestätigt.

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Gerade solche Weltpremieren gehören traditionell zu den Momenten, für die sich das Publikum einer großen Eröffnungsshow interessiert. In diesem Fall bleibt jedoch abzuwarten, wann die Entwickler weitere Informationen zu ihren jeweiligen Projekten veröffentlichen.

Die wichtigsten Ankündigungen im Überblick

Spiel Neuigkeiten Termin Final Fantasy VII Revelation Vincent und Cid spielbar, U-Boot-Kämpfe Noch nicht bekannt The Witcher 3 Remastered Remaster angekündigt 29. September 2026 The Witcher 3: Songs of the Past Neue Erweiterung angekündigt Noch nicht bekannt Gears of War: E-Day Neuer Story-Trailer Noch nicht bekannt Silent Hill: Townfall Neues Vorschauvideo Noch nicht bekannt ANANTA Veröffentlichungstermin bestätigt 15. Januar 2027 Metro 2039 Weltpremiere Noch nicht bekannt Control Resonant Weltpremiere Noch nicht bekannt Zoopunk Weltpremiere Noch nicht bekannt

Die Opening Night Live bildet zwar den großen Auftakt der Gamescom, beendet ist die Messe damit jedoch noch lange nicht. Die Gamescom 2026 läuft bis zum 30. August in Köln. Mit mehr als 1.600 ausstellenden Unternehmen gibt es auch nach der Eröffnungsshow noch zahlreiche Möglichkeiten für neue Präsentationen und Informationen.