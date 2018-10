Halloween steht vor der Tür, es ist wieder Zeit, sich zu fürchten und zu erschrecken! Neben einem Überblick der Horror-Neuheiten haben wir unsere Redaktion auch gefragt, mit uns die Spiele zu teilen, welche ihnen das Fürchten so richtig gelehrt haben!

Adnan:

Silent Hill 2

Als ich das erste Mal die im Nebel bedeckte Stadt betraf und mein Radio zu rauschen anfing, dachte ich mir noch nicht viel dabei. Als ich dann diese seltsamen FIguren auf mich zukommen sah, war schluss mit lustig!

Silent Hill 2 war für mich perfekte Horror-Game. Zombie-Krankenschwestern, eine komplett gestörte Story, Nebel, Dunkelheit, irrwege, verrückte Charaktere, es passte einfach alles. Leider hat es die Marke nie wieder geschafft, zurück zu diesem Triumph zu finden. Teil 1 und 3 hingen von der Story her zusammen und sind auch die Games, welche die Basis für die Filme gebildet haben.

Project Zero/Fatal Frame 2: Crimson Butterflies

Auch hier war es der zweite Teil, welcher die Gänsehaut aktivierte. In Europa hieß das Spiel Project Zero, in Asien erschien es unter dem Titel Fatal Frame. Das Spiel drehte sich um Geister, welche nur mit einer Kamera sichtbar waren. Man musste mit der Kamera die Geister fotografieren, um sie einzufangen und zu besiegen.

Bei Crimson Butterflies drehte sich die Story um eine japanische Familie, man befand sich in einem Dorf, wo man herausfinden muss, was dort passiert ist. Es war eine packende Story mit einigen Schock-Momementen. Teil 1 und 3 waren auch nicht übel, die Serie ist zu empfehlen.

Resident Evil

Das Spiel hat das Genre von Survival-Horror Games definiert. Ich werde es nie vergessen, wie ich das erste Mal dieses Haus betrat und keine Ahnung hatte, was mich erwarten wird.

Ein Schock-Moment nach dem anderen! Zombies, Hunde, fleischfressende Pflanzen und eine packende Story. Resident Evil überzeugt bis heute noch. Es sind über die Zeit verschiedenste Ableger erschienen, wie Code Veronica oder Outbreak, manche besser, manche schlechter, aber der Name Resident Evil weiß zu überzeugen.

Obscure

Dies war das erste Teenie Suvirval Horror Game, wie man es aus den Filmen kannte. Eine Gruppe von High School Schülern wird in mysteriöse Morde verwickelt.

Hier hatte man zum ersten Mal die Option,das Gruppenmitglieder sterben konnten, eine Option, die sich auch heute noch bei Spielen wie Until Dawn wiederfindet.

Simon:

Silent Hill 4

Silent Hill 4 bezeichne ich gerne als Rohdiamant. Technisch hatte das Spiel mehr als eine Macke, Aber die Atmosphäre spricht für sich. Das Konzept es immer wieder Zurückkehrens in das eigene Zimmer, das man nicht regulär verlassen kann und das sich im Spielverlauf mehr und mehr verändert, war genial.

Eigentlich verbindet man die eigenen vier Wände mit einem Rückzugsort, aber Silent Hill 4 hat sie zu einem Ort der Bedrängnis und der Ohnmacht geformt. Was würde ich für ein anständiges Remake geben.

Alan Wake

Die gute Taschenlampe. Die obskure Geschichte um den Autor Alan Wake, der eigentlich nur eine Schreibblockade zu überwinden versucht und dabei mit tiefsten Abgründen konfrontiert wird. Dazu die grandiose Inszenierung um die Taschenlampe.

Das schwache Licht, das in der Finsternis bleibt. Alan Wake hat mir ein Gefühl gegeben, dass erstaunlich nah an das Lesen eines Horrorromans heranreicht. Vielleicht gerade weil Alans Situation nicht ganz so überzogen aussichtslos präsentiert wird, wie in manch anderen Horrortiteln.

BioShock

Horror mit Retro-Style. In BioShock erhielt man im Verlauf des Spiels deutlich mehr Möglichkeiten, als in anderen Horrortiteln.

Ein breiteres Waffensortiment und diverse Fähigkeiten. Munitionsmangel, das verlassene Rapture, mit seiner 40er-/50er-Jahre Ästhetik und entsprechendem Soundtrack, sowie die Gestaltung der Monster lehrten mir dennoch das fürchten. Einem Big Daddy gegenüberzustehen oder auch nur die Anwesenheit einer Little Sister, wussten mir ein mulmiges Gefühl im Magen zu verpassen.

Layers of Fear

In Layers of Fear ist man der Psyche eines Malers ausgesetzt. Sein einziges Ziel ist es, sein Meisterwerk zu vollenden. Und eigentlich bewegt man sich nur in seiner Villa.

Doch diese offenbart sich als Palast des Schreckens, der mich dem Wahn und der letztlich tragischen Geschichte des Malers aussetzte.

Mit dem sich kontinuierlich verschlechternden Zustand der Villa, passend zum Verfall des Malers, wusste mich das Spiel zu fesseln. Trotz des kalten Schauers, der mir über den Rücken lief, wollte ich herausfinden, was hier wirklich vor sich geht.

Michael:

Until Dawn

Die 8 unterschiedlichen Geschichten des interaktiven Horrorfilms halten bei Laune und der kleinste Fehler kann bedeuten einen Teenie weniger über die Ziellinie zu bringen.

Ganz großes Horror-Film Szenario das perfekt für düstere Oktobernächte und Halloween geeignet ist.

Dead Space

…der Inhalt des Sauerstofftanks neigt sich immer mehr dem Ende zu …

Im luftleeren Raum versagen auch unsere Sinne und wir bekommen die Welt um uns nur noch gedämpft und schemenhaft mit … wenige Spiele haben eine so dichte Horror-Atmosphäre aufbauen können.

Until Dawn: Rush of Blood

Der VR Ableger für meine Halloween-Favoriten!

Kann zwar mit dem Hauptspiel nicht mithalten doch einige Runde in der Horror-Achterbahn sorgen immer wieder für einen kurzweilig ansteigenden Bluthochdruck.

Welche Games könnt ihr zu Halloween empfehlen? Sagt es uns in den Kommentaren!

