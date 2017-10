GameCity 2017: Zusammenfassung von DailyGameTV

Eine kleine Erinnerung an alle South Park Fans: Der neueste South Park Titel für Playstation 4, Xbox One und PC ist ab sofort erhältlich. Kaufen könnt ihr das Spiel in 4 Versionen: In der Standard Version, Gold Edition, Steelbook Gold Edition und Collectors Edition. Legt ihr euch das Spiel bis zum 31.Jänner 2018 zu, erhält ihr außerdem „South Park: Der Stab der Wahrheit“ kostenlos dazu.

Natürlich hat Ubisoft außerdem einen Launch Trailer für uns: