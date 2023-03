Früher Aprilscherz? – Xbox Series S als “Toaster” für rund 60 Euro

Wer möchte keinen Xbox Series S-Toaster daheim haben? Nun, anscheinend gibt es bald die Möglichkeit einen Xbox-Toaster zu kaufen.

Xbox Fakten

Entwickler: Microsoft Genre: Hardware Xbox Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Xbox

Die kleinere Variante der Xbox-Next-Gen-Konsole, die Xbox Series S, bekommt allem Anschein nach einen Toaster. Nachdem die Xbox Series X als Kühlschrank zweckentfremdet wurde, taucht ein weißer Xbox-Toaster aus dem Nichts auf.

Mit der Xbox Series S hat Microsoft einen Nerv der Zeit getroffen. Eine günstige 1080p-Konsole mit 512 GB SSD-Speicherplatz. Ausreichend für alle Freunde des Xbox Game Pass und weniger hohen Ansprüchen bei der Bildschirmauflösung. In einigen Regionen ist die S-Variante bereits erfolgreicher als die Xbox One in ihrer gesamten Lebenszeit. Beim Release der neuesten Konsolen-Generationen waren PS5 und Series X kaum verfügbar, aber die Series S schaffte es den Hunger nach neuen Konsolen die meiste Zeit zu stillen.

WERBUNG

Xbox Series S als Toaster

Wer sich noch keine weiße Konsole angeschafft hat, die wirkt als hätte sie einen mächtigen Lautsprecher eingebaut, der schwarz ist, kann sich womöglich bald einen Toaster holen, der fast genauso aussieht. Der Bericht über den Series S-Toaster stammt vom französischen Twitter-Account “XboxSquadFr”. Dazu gibt es Bilder, die ein Haushaltsgerät zeigen, das angeblich für 60 Euro noch heuer erscheinen wird.

Laut dem Tweet gibt es auch noch viele weitere Xbox-Artikel, die dieses Jahr eintreffen sollen. Darunter Xbox-RGB-Mousepads, Aufbewahrungsboxen im Halo-UNSC-Stil, Series X-Stifthalter, uvm. Wenn es sich nicht um einen verfrühten Aprilscherz handelt, könnte dieser weiße Toaster im Stil einer Xbox Series S bald verfügbar sein. Allerdings nur in begrenzter Stückzahl.

Le grille-pain #XboxSeriesS semble avoir éveillé votre curiosité ! 👀 Avec @GyoJvfr, nous souhaiterions être les premiers à vous le proposer ! Détails :

✅ Sortie 2023

✅ Stock limité

✅ 60€ + Livraison Le formulaire de précommande pour s'inscrire : https://t.co/JnySjVwcLs pic.twitter.com/7Jfle41iEa — ⭐ XboxSquad (@XboxSquadFr) March 4, 2023

Der Toaster wäre zwar nicht notwenidg, allerdings zeigt XboxSquad.fr auch ein 14-Zoll-Halo-Energieschwert. Das Teil soll “nur” 44,99 US-Dollar kosten. Eine sehr nette Tischlampe.

Abgesehen von der Eroberung des Toaster- und Tischlampen-Markts hat Xbox noch einiges zu tun in puncto Fusion Activision-Blizzard. Zumindest Microsoft Gaming-VP Phil Spencer bleibt optistimsich, dass der Deal zustande kommt. Immerhin wurde der fast 70-Milliarden-US-Dollar-Deal vor mehr als einem Jahr angekündigt und brachte uns schon einige Details ans Tageslicht, die wir so nie erfahren hätten. So wissen wir über Sonys Pläne nun Bescheid, wann die nächste PlayStation-Konsole in etwa erscheinen wird.