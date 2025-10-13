Fortnitemares 2025: „Last Call“-Item und Standorte der Stalkboxen

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Zu den spannendsten Ergänzungen im Beutepool von Fortnitemares 2025 gehört das Item „Last Call“, das Spieler in den ikonischen Killer Ghostface verwandelt. Um diesen mächtigen Gegenstand zu erhalten, müssen Spieler eine der mysteriösen „Stalkboxen“ auf der Insel finden.

Hier erfährst du, wie du das „Last Call“-Item erhälst, welche Vorteile es bietet und wo sich die entscheidenden Stalkboxen befinden, um die damit verbundene Herausforderung abzuschließen.

Werbung

Werde zu Ghostface

Das Last Call-Item ist ein zeitlich begrenzter Verbrauchsgegenstand, der Spieler in eine albtraumhafte Version von Ghostface transformiert. Diese Transformation gewährt dem Spieler mehrere bemerkenswerte Vorteile im Kampf:

Erhöhte Geschwindigkeit: Spieler sprinten schneller. Erhöhte Ausdauer: Die Ausdauer wird verbessert. Mächtiger Nahkampfangriff: Ein starker Nahkampfangriff steht zur Verfügung. Feindortung (Ping): Durch Drücken der Zieltaste kann der Spieler die Umgebung scannen, um nahegelegene Gegner aufzudecken. Diese Fähigkeit hat eine Abklingzeit von 25 Sekunden.

Das „Last Call“-Item besitzt eine begrenzte Haltbarkeit, die mit jeder Nutzung abnimmt. Dies verhindert, dass Spieler es unbegrenzt einsetzen können.

So erhält man das „Last Call“-Item

Das Last Call-Item ist derzeit nur auf zwei Wegen erhältlich:

Werbung

Eliminierung von Spielern: Man erhält es, indem man Gegner ausschaltet, die es bereits im Inventar hatten. Stalkboxen: Der primäre Weg ist die Interaktion mit einer Stalkbox.

Eine Stalkbox ist eine Telefonzelle, die an verschiedenen Orten auf der Karte verstreut ist. Sobald ein Spieler mit ihr interagiert, wird sie aktiviert und gewährt ihm das „Last Call“-Item. Achtung: Jede Stalkbox kann nur einmal verwendet werden und wird nach der Aktivierung zerstört.

Quest: „Pick up the phone at a Stalkbox“

Im Rahmen der Fortnitemares 2025-Herausforderungen gibt es die Quest „Pick up the phone at a Stalkbox“. Spieler, die diese Aufgabe abschließen, werden mit 10.000 EP (Erfahrungspunkten) belohnt.

Voraussetzung: Um die Quest abzuschließen, müssen Sie während des Fortnitemares-Events mit zwei verschiedenen Stalkboxen interagieren (also an zwei separaten Orten das Telefon abnehmen).

Wichtige Standorte von Stalkboxen

Stalkboxen sind auf der gesamten Insel verteilt, wobei mindestens ein Exemplar an jedem wichtigen Ort (Major Point of Interest) spawnt. Hier sind einige bekannte und leicht zu findende Orte:

Supernova Academy: Westseite.

Westseite. Creepy Camps: Südseite.

Südseite. Viney Shafts: Südseite.

Südseite. Gourdy Gate: Auf dem Damm südlich dieses Gebiets.

Auf dem Damm südlich dieses Gebiets. Dreamy Domain: Westseite.

Westseite. Kappa Kappa Factory: Nordwestliche Ecke.

Nordwestliche Ecke. Shogun’s Solitude: In der Nähe des Zentrums.

In der Nähe des Zentrums. Canyon Crossing: Auf der östlichen Brücke.

Spielern wird empfohlen, sich frühzeitig in einer Runde zu einer Stalkbox zu begeben, da diese schnell von anderen Spielern aktiviert und zerstört werden, um sich den mächtigen „Last Call“-Vorteil zu sichern.

Wir haben noch viele Guides und Artikel zu Fortnitemares 2025 für dich. Beispielsweise erfährst du alles zu den Bossen auf der Map.

Werbung

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!