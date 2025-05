Fortnite x Mandalorian: Neue Cosmetics geleakt – Preisdetails und mögliche Inhalte

Epic Games bringt bald einen neuen Mandalorian-Skin in den Item-Shop von Fortnite. Erste Leaks haben bereits Preise, das Veröffentlichungsdatum sowie Details zu kommenden Mandalorian-Waffen und Gegenständen enthüllt. Die Zusammenarbeit zwischen Fortnite und Star Wars war in der Vergangenheit äußerst erfolgreich. Deshalb haben die beiden Marken erneut für eine vollständig thematisierte Mini-Season zusammengefunden.

Die Galactic Battle-Season startete am 2. Mai und brachte direkt jede Menge Inhalte. Danach mussten sich die Spieler über zwei Wochen lang mit einer Content-Durststrecke arrangieren. Nach der Verzögerung von Patch v35.10 erhielten Fortnite-Spieler endlich ein neues Update mit brandneuen Star Wars-Inhalten. Dieses führte unter anderem einen sprechenden Darth Vader-NPC mit KI-Unterstützung, Jar Jar Binks-Skins sowie diverse Story-Quests ein.

Viele Spieler hatten gehofft, dass die spekulierte Mandalorian-Skin mit dem Patch am 16. Mai verfügbar wird. Um eine Überladung an neuen Inhalten zu vermeiden, entschied sich Epic Games, den Spielern eine Woche Zeit zu geben. Nun scheint es, als würde Mandalorian-Content endlich wieder seinen Weg in Fortnite finden. Laut verschiedenen Leaks von bekannten Quellen wie HYPEX, iFireMonkey, ShiinaBR, Loolo_WRLD und SpushFNBR wird die heiß erwartete Mandalorian-Skin am 23. Mai um 02:00 Uhr im Item-Shop verfügbar sein.

MANDALORIAN SKIN DROPS ON MAY 22 🔥 – BUNDLE: 2,500 V-Bucks

– SKIN: 1,800 V-Bucks

– BACK BLING: 400 V-Bucks

– PICKAXE: 800 V-Bucks

– TWO EMOTES: 300 V-Bucks Each

– Information by @Loolo_WRLD & @SpushFNBR pic.twitter.com/2dnic6ZIcB — Shiina (@ShiinaBR) May 20, 2025

The Mandalorian trifft auf Fortnite

Offenbar werden am selben Tag auch diverse Mandalorian-Gegenstände und Charaktere auf der Battle-Royale-Insel erscheinen. Spieler dürfen sich auf neue NPCs sowie entfaltete Waffen und Ausrüstung freuen. Laut weiteren Leaks werden spezialisierte Mandalorian-NPCs in die Charakter-Sammlung von Fortnite aufgenommen. Darüber hinaus werden mehrere Items verfügbar sein, darunter das bekannte Amban Sniper Rifle und das Mandalorian Jetpack sowie die noch unveröffentlichten WESTAR-34 Blaster Pistols.

Wann genau die Mandalorian-Inhalte auf der Insel verfügbar sein werden, ist unklar. Möglich wäre eine Veröffentlichung direkt nach der Item-Shop-Aktualisierung oder zeitgleich mit neuen Quests und Events, was um 15:00 Uhr erwartet wird. Der nächste individuelle Skin in Fortnite trägt den Namen Mandalorian Warrior und wird für 1.800 V-Bucks erhältlich sein. Die weiteren Gegenstände des Sets können entweder einzeln oder im Bundle erworben werden.

Die Vibrodagger & Personal Shield-Spitzhacke kostet 800 V-Bucks. Das Mandalorian Cape kostet 400 V-Bucks. Die Beskar Forge sowie der Whistling Bird Salute kosten jeweils 300 V-Bucks. Spieler, die sich das gesamte Set sichern möchten, können das Champions of Mandalore-Bundle für insgesamt 2.500 V-Bucks kaufen.

