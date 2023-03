Fortnite wird endlich realistischer und fügt wichtiges Feature hinzu

Endlich bekommen Scharfschützengewehre in Fortnite Linsenreflektionen, die weit entfernte Schützen leichter erkennbar machen.

Fortnite Fakten

Entwickler: Epic Publisher: Epic Genre: Shooter Release: 25/07/2017 Nintendo

PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Fortnite

Eigentlich ist es eine Sache, die Overwatch-, Call of Duty- oder Battlefield-Spieler schon seit Jahren kennen: Reflexionen der Linse am Scharfschützengewehrvisier. “Lens Flare” ist nun auch endlich in Fortnite eingezogen. Vorbei sind die Zeiten, wo man einfach eine Kugel auf den Kopf bekommt und nicht weiß woher.

In einem Battle Royale-Spiel ist es unheimlich wichtig zu wissen wo der Gegner ist. Man hat nämlich nur ein Leben, zumindest wenn man Fortnite spielt. Gehörst du zu den letzten Spielern, möchtest du die Runde auch gewinnen. Und plötzlich Schüsse aus unbekannterer Entfernung. Irgendjemand schießt mit einem Scharfschützengewehr, aber du weißt nicht woher. Nun, diese Zeiten sind vorbei. Mit dem neuesten Update siehst du zumindest die Reflexionen des Visiers und kannst reagieren.

WERBUNG

Fortnite bekommt wichtiges Update

Wieso dieses Update so markant ist? Nun, es ist eine große Veränderung am Battle Royale-Schlachtfeld. Der “Lens Flare”-Effekt kommt dann zum Vorschein, wenn ein anderer Spieler ein Scharfschützengewehr benutzt und auf dich zielt. So siehst du jetzt ein kleines Glitzern, dass dich warnt, dass du nun in einer Schusslinie bist.

Auf Reddit veröffentlichte “Jdavi_24” einen Screenshot, wo man den Linseneffekt gut sieht.

Interessant ist, warum gerade jetzt dieses kleine (aber wichtige) Update in Fortnite Einzug hält. Damit wird es Scharfschützen schwieriger gemacht, aus sicheren Deckungen herauszuschießen, weil andere Spieler mehr oder weniger gewarnt sind. Vor allem wenn man bedenkt, dass es Gewehre gibt, die in der Lage sind sogenannte “One-Shot-Kills” auszuführen, also Treffer die zum sofortigen Spieltod führen.

Obwohl es sich um ein wichtiges neues Feature im Spiel handelt, erwähnt es Epic Games nicht in den Patch-Notizen des neuesten Updates. Auch sonst gibt es keine Ankündigungen in den sozialen Netzwerken der offiziellen Accounts. Vielleicht sollten es Spieler selbst herausfinden. Nun, dass haben sie getan.

Fortnite ist für so ziemlich jede Plattform verfügbar, die aktuell bespielt wird. Aktuell befindet sich das Spiel bei Kapitel 4 – Saison 2: Mega.