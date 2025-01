Fortnite Update: Godzilla-Spawnrate drastisch verändert

Offenbar wurde die Spawn-Rate von Godzilla in Fortnite Battle Royale-Matches auf 60 % gesenkt. Das deutet darauf hin, dass dieses neue Fortnite-Event sehr populär ist, da es anscheinend ständig vom Entwicklerteam angepasst wird. Obwohl viele Spieler Spaß mit dem Crossover haben möchten, ist es genauso wichtig, dass das Spiel ausbalanciert bleibt. Viele Filmfans sind begeistert von der Zusammenarbeit zwischen Fortnite und Godzilla, da sie eine weitere ikonische Figur zu den vielen Optionen im Crossover-Katalog hinzufügt.

Während einige Spieler ihre neuen Godzilla-Skins genießen, konzentrieren sich andere auf die Auswirkungen, die die Kooperation auf das Gameplay hat. Die Möglichkeit, als Godzilla zu spielen, verändert die Strategie in Fortnite-Spielen grundlegend, da das Spielen als Godzilla eine großartige Möglichkeit bietet, seine Teamkollegen zu verteidigen und gleichzeitig so viele Gegner wie möglich auszuschalten. Die Anwesenheit von Godzilla bedeutet auch, dass einige besondere Gegenstände fallen gelassen werden, was für viele Spieler definitiv ein Vorteil ist.

Werbung

Spawn-Rate von Godzilla wird in Fortnite ständig verändert

Es scheint, dass die Fortnite-Quelle ShiinaBR berichtet hat, dass die Spawn-Rate von Godzilla in Battle Royale-Matches auf 60 % gesenkt wurde. Diese Änderung hat im Internet unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Während einige Spieler froh darüber sind, dass weniger Spieler die Möglichkeit haben, als das Monster zu spielen, da sie dessen Anwesenheit in den Matches leid sind, sind andere enttäuscht, da Godzilla für viele ein Highlight der letzten Matches war. Die Motivation hinter dieser Änderung ist unklar.

Es könnte daran liegen, dass entweder nicht genügend Leute als Godzilla gespielt haben oder dass zu viele Spieler die Gelegenheit genutzt haben, als das Monster aufzutreten, sobald sich sein Portal während der Matches öffnete. Das Letztere scheint wahrscheinlicher zu sein, da man als Godzilla eine große Anzahl von Eliminierungen vornehmen kann, ohne größere Konsequenzen zu befürchten, wenn man geschickt genug ist. Selbst wenn man als Monster besiegt wird, verliert man eigentlich kein Spiel, was es für viele Spieler attraktiv macht.

Werbung

In letzter Zeit hat die Spawn-Rate stark variiert. Laut Fortnite-Quellen wie HypeX und ShiinaBR betrug die Rate am 17. Januar 2025 etwa 40 %, bevor sie am 24. Januar 2025 auf 100 % anstieg. Ein Wert von 60 % könnte ein guter Mittelwert zwischen diesen beiden Extremen sein. Die Entscheidung, Godzilla seltener erscheinen zu lassen, scheint eine zufriedenstellende Anpassung zu sein, die das Ereignis ausbalanciert, ohne das Gameplay zu beeinträchtigen. So können Spieler immer noch von Godzillas mächtigen Fähigkeiten profitieren, solange er verfügbar ist.

Quelle: x.com via @ShiinaBR