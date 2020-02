Fortnite: Update bringt Chaosphysik und mehr

Fortnite’s letztes Update behebt eine Handvoll Fehler und fügt einige neue Add-Ons hinzu, wie eine neue Physikänderung und ein neues Harley-Quinn-Crossover-Event.

Fortnite verwendet normalerweise seine wöchentlichen Updates, um kleinere Fehler zu beheben, neue Events zu starten und dem Spiel neue Kosmetikprodukte (Skins, Spitzhacken usw.) hinzuzufügen. Entwickler Epic Games kündigte an, dass dieser Patch eine Änderung der Physik sowie ein Birds of Prey-Crossover-Event beinhalten wird, das in Kürze live gehen soll.

Das ist neu in Update 11.50

Update 11.50 enthielt einen neuen zeitlich begrenzten Such- und Zerstörungsmodus, der Teil des Valentinstagsereignisses “Liebe und Krieg” für die nächste Woche ist. Dieses Event beinhaltet eine Schiffsladung an Liebes- und Kriegsherausforderungen, die die Spieler meistern können.

Schließe 5 Liebesherausforderungen ab (5)

Schließe 5 Kriegsherausforderungen ab (5)

Schließe 5 Liebes- und 5 Kriegsherausforderungen ab (10)

Krieg: Spiele “Search & Destroy” -Matches (5)

Stufe 1 von 3: Krieg: Eine Bombe pflanzen oder entschärfen, um Streichhölzer zu suchen und zu zerstören (2)

Stufe 2 von 3: Krieg: Eine Bombe in “Search and Destroy” -Matches (TBC) platzieren oder entschärfen

Stufe 3 von 3: Krieg: Eine Bombe in “Search and Destroy” -Matches platzieren oder entschärfen (10)

Stufe 1 von 3: Liebe: Kaufe Gegenstände an Verkaufsautomaten in Streichhölzer suchen und zerstören (5)

Stufe 2 von 3: Liebe: Kaufe Gegenstände an Verkaufsautomaten in “Search & Destroy” -Matches (50)

Stufe 3 von 3: Liebe: Kaufe Gegenstände an Verkaufsautomaten in Streichhölzer suchen und zerstören (100)

Es gibt auch einige bevorstehende Herausforderungen für das Event, die online durchgesickert sind und vor dem Start von Kapitel 2, Staffel 2, beginnen werden:

Liebe: Heile einen Teamkollegen mit einer Verband-Panzerfaust (100)

Stufe 1 von 3: Krieg: Eliminiere Gegner in “Search & Destroy” -Matches (5)

Stufe 2 von 3: Krieg: Eliminiere Gegner in “Search & Destroy” -Matches (TBC)

Stufe 3 von 3: Krieg: Eliminiere Gegner in “Search & Destroy” -Matches (75)

Krieg: Eliminiere Gegner oder belebe Teamkollegen in einem einzigen Spiel (3)

Stufe 1 von 3: Liebe: Verdiene Gold in “Search & Destroy” -Matches (2.500)

Stufe 2 von 3: Liebe: Verdiene Gold in “Search & Destroy” -Matches (TBC)

Stufe 3 von 3: Liebe: Verdiene Gold in “Search & Destroy” -Matches (25.000)

Liebe: Danke dem Busfahrer in verschiedenen Matches (7)

Stufe 1 von 3: Krieg: Kauf eines gemeinsamen Gegenstandes aus Automaten in Streichhölzern suchen und zerstören (1)

Stufe 2 von 3: Krieg: Kauf eines TBC-Gegenstands an Verkaufsautomaten in “Streichhölzer suchen und zerstören” (1)

Stufe 3 von 3: Krieg: Kaufe einen legendären Gegenstand an Verkaufsautomaten in “Spiele suchen und zerstören” (1)

Krieg: Füge Gegnern Schaden zu (1.000)

Liebe: Gesundheit gewinnen oder Schilde anwenden (500)

Epic bringt das Chaos-Physik-System für Fortnite

Update 11.50 implementierte auch das neue Chaos-Physik-System, das Epic Games Ende Januar neckte. Laut Epic wird “Fortnite auf das Chaos-Physik-System von Unreal Engine umsteigen. Beim Start soll sichergestellt werden, dass sich Fortnite immer noch wie Fortnite anfühlt.” Die Unreal Physics-Engine sollte eine realistischere Zerstörung von Landschaften ermöglichen, und Gebäude sollten viel realistischer sein, wenn sie zusammenbrechen, anstatt nur auf der Karte zu verschwinden. Dieser Rollout verzögerte die Veröffentlichung auf Staffel 2. Eigentlich war dieses Feature schon für Staffel 1 geplant.

Abgesehen von den Vorarbeiten für den Crossover Birds of Prey Harley Quinn wurden im Update noch einige weitere Änderungen und Fehlerbehebungen vorgenommen:

Das Launch Pad wurde in nicht wettbewerbsfähigen Wiedergabelisten freigelassen

Die Rippley vs. Sludge Overtime Challenge „Goldfänger-Medaillen verdienen“ zeichnet jetzt den Fortschritt korrekt auf.

Das Feedback-Tool wurde aktualisiert, um bei Problemen mit dem neuen Physiksystem zu helfen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Abschluss der Chaos Rising Challenge “Truhen in einem Einzelspiel durchsuchen” durch einige Spieler nicht gespeichert wurde.

Die Sidegrading-Funktion ist in wettbewerbsfähigen Wiedergabelisten nicht mehr vorhanden. Seine Anwesenheit in diesen Wiedergabelisten war unbeabsichtigt.

Problem behoben, bei dem neue Spieler auf Konsolen Probleme beim Matchmaking hatten, nachdem sie zuerst ihr Epic-Konto verknüpft hatten.

Bericht über iOS-Player, die die Swipe-up-Funktion ihres Geräts aktivieren, wenn sie versuchen, Inventar-Tasten zu drücken, wurden korrigiert.

Weitere Crossover sind nicht ausgeschlossen!

Das Update brachte viele großartige Änderungen im Spiel mit sich, einschließlich einiger erforderlicher Korrekturen für bekannte Fehler. Es brachte auch die Herausforderungen der Liebe und des Krieges und die neuen Änderungen in der Chaosphysik mit sich. Für einige Spieler wird ihre erste Begegnung mit dem System im Rahmen des Birds of Prey-Crossover-Events stattfinden. Für die Zukunft sind jedoch weitere Fortnite-Crossover-Events geplant. Davon können wir ausgehen. Immerhin hatten wir schon Avengers, Star Wars und viele weitere Entertainment-Hits als Crossover in Fortnite.

Fortnite ist verfügbar für PlayStation 4, Nintendo Switch, Android, Xbox One, iOS,