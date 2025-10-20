Fortnite trifft auf „Die Simpsons“: Leak zeigt Springfield-Map für die neue Season

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Fortnite steht offenbar vor einer seiner kultigsten Crossover-Aktionen: Laut einem neuen Leak soll in der kommenden Season eine komplette Springfield-Map aus „Die Simpsons“ erscheinen. Fans dürfen sich demnach auf ein Wiedersehen mit Homer, Bart und Co. freuen – inklusive ikonischer Orte wie dem Arbeitsplatz von Homer, dem Atomkraftwerk oder Moes Taverne freuen.

Springfield kommt nach Fortnite?

Schon seit einigen Wochen kursieren Gerüchte über ein mögliches Simpsons-Crossover in Fortnite. Nun haben mehrere bekannte Leaker bestätigt, dass die Kooperation tatsächlich am 01. November 2025 starten soll. Besonders spannend: Die neue Map soll laut Insider-Infos „vollständig Springfield“ darstellen – also die Stadt aus der legendären Zeichentrickserie in typischem Simpsons-Stil.

Wie originalgetreu die Umsetzung ausfallen wird, ist allerdings noch unklar. Zwar ist das Kraftwerk von Mr. Burns bereits als Schauplatz erwähnt, doch ob auch das Simpsons-Haus, die Schule oder Kwik-E-Mart auftauchen, bleibt abzuwarten. Epic Games selbst hat die Map bisher nicht offiziell vorgestellt, was die Spannung in der Community weiter anheizt.

Ein Crossover zur perfekten Zeit

Das Timing könnte kaum besser sein: Erst im September haben Disney und 20th Century Fox angekündigt, dass“The Simpsons Movie 2″ offiziell in Entwicklung ist. Der Kinostart ist für Juli 2027 geplant, genau 20 Jahre nach dem ersten Film. Das macht das Fortnite-Crossover zum perfekten Marketing-Coup für die Marke.

Fortnite hat in den letzten Wochen ohnehin mit großen Kooperationen überzeugt: Neben der Scooby-Doo-Kooperation (seit dem 11. Oktober) soll am 23. Oktober auch Huggy Wuggy aus Poppy Playtime im Battle Royale erscheinen. Die Simpsons dürften das Highlight dieses Crossovers-Herbstes werden.

Was erwartet Spieler auf der Springfield-Map?

Noch ist offen, ob die Springfield-Map als eigenständige Mini-Season oder als LTM (Limited Time Mode) erscheint. Denkbar wäre eine Mischung aus bekannten Fortnite-Mechaniken und Simpsons-Humor – etwa Quests im Donut-Shop, Emotes mit Duff-Bier oder ein Skin-Pack rund um die Familie Simpson.

Sollte der Leak stimmen, dürfte Fortnite-Fans ein echtes Nostalgie-Feuerwerk erwarten. Springfield in einer interaktiven Version zu erkunden, wäre nicht nur ein Fan-Traum, sondern auch ein cleverer Schachzug von Epic Games, um die Serie für eine neue Generation wieder aufleben zu lassen.

