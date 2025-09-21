Fortnite: Neue Season startet am 1. November 2025 – das erwartet dich

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wann startet die nächste Fortnite-Season? Die aktuelle Fortnite-Season läuft nur noch wenige Wochen. Laut dem Battle-Pass-Timer endet sie am 1. November 2025 um 8:30 Uhr deutscher Zeit. Direkt danach gehen die Server wie gewohnt in eine Downtime, damit das Update aufgespielt werden kann.

Kurz darauf beginnt dann Chapter 6 Season 5, sofern Epic Games keine Verzögerungen ankündigt. Meist dauert die Downtime zwischen zwei und vier Stunden, bevor du dich wieder einloggen kannst.

Thema: Die Simpsons im Battle Pass?

Laut bekannten Leakern soll die nächste Season eine Collab mit den Simpsons sein. Das passt zum bisherigen Kurs von Epic, regelmäßig große Marken ins Spiel zu bringen.

Skins von Figuren wie Homer, Bart oder Lisa könnten Teil des Battle Passes oder im Item-Shop landen.

oder im landen. Außerdem gibt es Gerüchte um eine kleinere Map im Reload-Stil, die an Springfield erinnert. Typische Orte wie das Kwik-E-Mart oder die Springfield Elementary könnten als POIs auftauchen.

Wie lange läuft die Season?

Berichten zufolge handelt es sich um eine Mini-Season, ähnlich wie bei „Chapter 2 Remix“. Das bedeutet: rund vier Wochen Spielzeit, bevor schon die nächste Season startet.

Offiziell bestätigt hat Epic Games diese Infos aber noch nicht. Daher solltest du die Leaks mit Vorsicht genießen, auch wenn sich vieles davon bisher bewahrheitet hat.

Wir werden diesen Artikel erweitern, sobald mehr Informationen zur Verfügung stehen!

