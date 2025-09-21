DailyGame
Fortnite: Neue Season startet am 1. November 2025 – das erwartet dich
Wann geht's los?

Fortnite Chapter 6 Season 5 startet am 1. November 2025. Wir zeigen dir Uhrzeit, Downtime und welche Collab dich diesmal erwartet.

Artikel von Markus +

Wann startet die nächste Fortnite-Season? Die aktuelle Fortnite-Season läuft nur noch wenige Wochen. Laut dem Battle-Pass-Timer endet sie am 1. November 2025 um 8:30 Uhr deutscher Zeit. Direkt danach gehen die Server wie gewohnt in eine Downtime, damit das Update aufgespielt werden kann.

Kurz darauf beginnt dann Chapter 6 Season 5, sofern Epic Games keine Verzögerungen ankündigt. Meist dauert die Downtime zwischen zwei und vier Stunden, bevor du dich wieder einloggen kannst.

Thema: Die Simpsons im Battle Pass?

Laut bekannten Leakern soll die nächste Season eine Collab mit den Simpsons sein. Das passt zum bisherigen Kurs von Epic, regelmäßig große Marken ins Spiel zu bringen.

  • Skins von Figuren wie Homer, Bart oder Lisa könnten Teil des Battle Passes oder im Item-Shop landen.
  • Außerdem gibt es Gerüchte um eine kleinere Map im Reload-Stil, die an Springfield erinnert. Typische Orte wie das Kwik-E-Mart oder die Springfield Elementary könnten als POIs auftauchen.

Wie lange läuft die Season?

Berichten zufolge handelt es sich um eine Mini-Season, ähnlich wie bei „Chapter 2 Remix“. Das bedeutet: rund vier Wochen Spielzeit, bevor schon die nächste Season startet.

Offiziell bestätigt hat Epic Games diese Infos aber noch nicht. Daher solltest du die Leaks mit Vorsicht genießen, auch wenn sich vieles davon bisher bewahrheitet hat.

Wir werden diesen Artikel erweitern, sobald mehr Informationen zur Verfügung stehen!

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

Fortnite war ursprünglich ein Koop-Survival-Spiel und erlangte erst mit dem Battle Royale-Modus seine Popularität. Das Spiel von People Can Fly und Epic Games ist für PS5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und Smartphones (Android, iOS) verfügbar.

Publisher: Epic GamesSysteme: Nintendo, PlayStation, Xbox, WindowsReleasedatum: 25. Juli 2017

