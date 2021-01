Fortnite: So bekommt man den Predator-Skin im Battle Royale-Spiel [UPDATE]

Das Schiff des Predators ist bereits in Fortnite (Battle Royale) gelandet! - (C) Epic Games

Der Predator ist in Fortnite angekommen!

In der gesamten Galaxie gibt es nur wenige Spezies, die mehr Angst und Schrecken verbreiten als die Yautja. Einer dieser furchterregenden Krieger ist John Jones auf der Suche nach einem würdigen Widersacher gefolgt.

Spieler die Dschungeljäger-Aufträge abschließen, können das Predator-Outfit mit dem integrierten Emote „Bio-Helm online“ freischalten sowie das einzigartige Spraymotiv „Infrarotsicht-Jäger“, ein Banner und ein Emoticon.

Ursprüngliche Meldung vom 13. Januar 2021:

In der fünften Season von Fortnite wurden eine Reihe aufregender Crossover-Skins vorgestellt, die zum Thema „Jäger“ passen, darunter The Mandalorian, Kratos von God of War und Halo’s Master Chief. Was kommt als nächstes? Nun, alle Zeichen stehen auf Predator.

Die erschreckende Figur erschien zum ersten Mal im Kino 1987 gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger. Es gab einige Menge Filme danach. Unvergessen die Schlacht in Alien vs. Predator und die wohl mieseste Fortsetzung dafür.

Es scheint jetzt unvermeidlich, dass Predator vor Ende der fünften Season in Fortnite landen wird. Die Fans sind ziemlich begeistert von seiner Ankunft. Hier ist alles, was wir bisher über den neuen Skin wissen.

Wann kommt der Predator in Fortnite Battle Royale?

Wir haben noch kein genaues Datum, an dem der Predator-Skin im Spiel veröffentlicht wird, aber er kommt definitiv sehr bald. Während der fünften Season wurden bereits zahlreiche Hinweise gegeben, darunter das Logo des außerirdischen Kriegers.

Das jüngste Fortnite v15.20-Update führte Predators Schiff in die vom Dschungel inspirierte Sehenswürdigkeit „Stealthy Stronghold“ ein, was darauf hindeutet, dass der Jäger bereits auf der Insel gelandet ist und auf seinen großen Auftritt wartet.

Die fünfte Season von Fortnite soll am 16. März 2021 zu Ende gehen, also wird der Predator definitiv vor diesem Zeitpunkt eintreffen. Den Spielern muss etwas Zeit eingeräumt werden, um den Skin freizuschalten. Daher ist es wahrscheinlich, dass er Ende Januar oder Anfang Februar ankommt.

Es wird auch erwartet, dass der Predator-Skin ein NPC auf der Karte ist. Er wird einen ähnlichen Zweck erfüllen wie der mandalorianische NPC, der als interaktiver Boss fungiert, der Spieler auf Sicht angreift und dafür einige coole Items vergibt.

So entsperrt man den Predator-Skin in Fortnite

Nach dem v15.20-Update können Spieler, die den Battle Pass für die 5 Season gekauft haben, einen neuen Abschnitt mit Mystery Rewards sehen, in dem wahrscheinlich der Predator-Skin freigeschaltet wird.

Derzeit werden drei Predator-bezogene Belohnungen angezeigt – ein Bannersymbol, ein Symbol und Graffiti – und sie werden freigeschaltet, wenn Spieler eine neue Serie von Dschungeljäger-Quests abschließen.

Sechs weitere Mystery Rewards in der Aufstellung sind derzeit nicht identifiziert. Wahrscheinlich gibt es auch noch ein Predator-Kosmetik-Set, wie ein Segelflugzeug, Rückenschmuck oder Spitzhacke.

Interessanterweise gibt es auch Fortnite-Leaks die auf zwei Predator-Skins hinweisen (via Twitter): Eine mit Maske und eine ohne. Grauslich.

The Predator will have 2 variants! (Mask on/Mask off) — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) January 13, 2021

Auf jeden Fall werden sich Spieler wohl öfters ohne Maske zeigen, wenn der Predator-Skin in Fortnite verfügbar ist.

Fortnite ist aktuell für alle aktuellen Konsolen, PC und Smartphones (Android) verfügbar.