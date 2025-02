Fortnite Leak: Beliebtes Item aus Chapter 4 Season 4 soll zurückkehren

Neue Leaks deuten darauf hin, dass Fortnite eine neue Waffe in Chapter 6 Season 2, den Raketenbohrer, einführen wird, die an die Raketenramme erinnert, ein Gegenstand, der nur eine Saison verfügbar war, bevor er entfernt wurde. Da sich Fortnite Chapter 6 Season 1: Oni Hunters dem Ende zuneigt, gibt es zunehmend Hinweise auf kommende Inhalte, einschließlich neuer Waffen wie Mythics.

Viele dieser Waffen wurden verbessert und in späteren Saisons wieder eingeführt, wie das Zapotron oder die Doppelpumpe. Spieler vermissen besonders die Raketenramme, ein vielseitiges Werkzeug, das es ermöglichte, Gebiete zu säubern und Gegner zu bekämpfen. Da viele Spieler die Rückkehr der Raketenramme forderten, scheinen die Fortnite-Entwickler dem Wunsch nachzukommen.

Der Fortnite-Leaker ShiinaBR berichtete auf Social Media, dass in Chapter 6 Season 2 eine neue Waffe namens Raketenbohrer eingeführt wird, die eine moderne Version des beliebten Werkzeugs aus Chapter 4 Season 4 darstellt. Es wird erwartet, dass Spieler mit dem Raketenbohrer fliegen und Gebäude zerstören können, was ihn zu einem leistungsstarken Nachfolger der Raketenramme machen könnte.

The Rocket Drill is coming to Fortnite in Season 2 🔥

It works similarly to the Rocket Ram in Chapter 4 to a certain extent. You can use it to fly through the air and destroy builds that stand in your way! pic.twitter.com/zxo4hRwC0S

