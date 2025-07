Fortnite-Expertenmodus: Insider behaupten, dass doch Bots in den Lobbys sind

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Eigentlich sollte der kürzlich am 29. Juli gestartete Experten-Modus die Lösung für ein Problem sein, das Fortnite seit Monaten begleitet. Immer mehr Fans beklagten, dass der OG-Modus 2025 wie ausgestorben wirkt. Oft sind weniger als zehn echte Spieler in einer Runde. Bots, ursprünglich eingeführt, um Wartezeiten zu verkürzen, wurden mit sinkender Spielerzahl zum Dauerzustand.

Mit dem neuen Modus versprach Epic Games genau das Gegenteil: volle Matches, faire Action und keine KI-Gegner. Doch laut den bekannten Insidern Shiina und AllyJax ist davon wenig zu spüren. „Epic hat es so gemacht, dass im OG-Expertenmodus maximal zehn echte Spieler sind“, postete AllyJax fassungslos (via Dexerto.com). „Nein, das ist kein Witz.“

Fortnite-Spieler erkennen angebliche Bots sofort

In sozialen Netzwerken kursieren inzwischen zahlreiche Clips aus dem Modus, in denen Gegner mitten im Kampf regungslos stehen bleiben. „Ziemlich sicher Bots“, schreibt ein User dazu. Auch AllyJax äußerte Enttäuschung: „Wir hatten gerade so viel Spaß mit dem Modus… Was zur Hölle macht Epic da?“

Für viele ist das ein Schlag ins Gesicht, da der Experten-Modus genau das Gegenteil liefern sollte: kompetitive Matches ohne KI. Einige vermuten einen Fehler im System. „Es sieht intern so aus, als sei es nicht beabsichtigt“, spekulierte AllyJax weiter. Epics eigener Tweet zum Modus wirke ebenfalls so, als sollte er „komplett Bot-frei“ sein.

Community versteht die Entscheidung von Epic Games nicht

Die Fans sind verwirrt und frustriert. „Wozu gibt es den Modus dann überhaupt?“, fragte ein Spieler zurecht. Andere kritisieren die Strategie dahinter: „Die Entwickler jonglieren mittlerweile mit 20+ Spielmodi. Da bleibt so was auf der Strecke.“

Ob es sich um ein technisches Problem oder eine bewusste Entscheidung handelt, ist unklar. Fest steht: Der Expertenmodus sorgt für Diskussionen, statt die erhoffte Hardcore-Community zu schaffen. Währenddessen arbeitet Epic gleichzeitig an Blitz-Modus, einem Superman-Event und der nächsten langen Season.