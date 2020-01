Fortnite entfernt möglicherweise Pleasant Park von der Battle Royale-Karte

Als Fortnite Kapitel 2 startete, veränderte es die Form seiner Battle Royale-Karte vollständig. So wurden viele Lieblingsorte der Fans entfernt, darunter Tilted Towers und Loot Lake. Einige Orte auf der Fortnite Battle Royale-Karte blieben jedoch beim Übergang zu Kapitel 2 größtenteils unberührt, wie zum Beispiel Pleasant Park. Eine kürzliche Änderung von Pleasant Park auf der Battle Royale-Karte könnte jedoch darauf hindeuten, dass dieser Ort als nächstes von der Map fliegen könnte.

Bei den letzten Winterfestlichkeiten in Fortnite war die Battle Royale-Karte mit Schnee bedeckt, aber jetzt, da der Schnee verschwunden ist, haben einige Fans den staubbedeckten Pleasant Park bemerkt. Der Staub ist nicht bei allen Spielern aufgetaucht und scheint zufällig aufzutreten. Es gibt also einige, die glauben, dass es nur ein visueller Fehler ist, im Gegensatz zu einem echten Tease von Entwickler Epic Games.

Diejenigen, die Fortnite schon eine Weile spielen, werden jedoch wissen, dass Epic Games anstehende Kartenänderungen im Spiel gerne (irgendwie) ankündigt, und so etwas ist normalerweise absichtlich. Wir können nicht definitiv sagen, was es zu diesem Zeitpunkt bedeutet, aber in der Regel führen solche Dinge dazu, dass ein Ort auf irgendeine Weise verändert oder komplett aus dem Spiel entfernt wird.

I noticed this in Myth's stream earlier, idk if y'all did too.. but Pleasant Park is all dusty after the snow melted.. we don't know if it's a visual glitch or we'll finally say goodbye to Pleasant Park. (thanks to @LuTrex_ for the pic) pic.twitter.com/dA73DdkvTQ

— HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) January 10, 2020