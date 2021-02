Fortnite: So bekommt ihr die neuen Alien-Skins in Season 5

Fortnite - (C) Epic Games

Mit dem neusten Update ist das Alien-Franchise jetzt auch in Fortnite vertreten. Hier erklären wir euch, wie ihr die neuen Xenomorph und Ellen Ripley Skins bekommen könnt.

Mit neuen Emotes, Skins und Werkzeugen ist dabei sogar noch viel mehr, als nur Skins, dabei. Einzigartige Items und Skins müssen immer auf eine spezielle Art und Weise freigeschaltet werden. Bei einigen reicht es, wenn man sie durch den Game Battle Pass erwirbt. Andere müssen hingegen durch bestimmte Challenges freigeschaltet werden.

Mit den Alien-Skins und anderen Items des Alien Franchise muss man dies jedoch nicht machen. So können alle neuen Items und Skins im Fortnite-Shop für kurze Zeit einfach erworben werden.

Die Fortnite-Entwickler Epic Games bestätigen, dass die neuen Items ab dem 25. Februar für eine unbestimmte Zeit erhältlich sind. Neben dem tödlichen Xenomorph und der taffen Ellen Ripley, erwarten Fans jedoch noch mehr Goodies.

Das neue kosmetische Alien-Set beinhaltet außerdem:

Ellen Ripley Skin

Xenomorph Skin

Xenomorph Tail Back Bling

Xeno Menace (Built-in Emote)

Nostromo Crew Outfit

Weyland-Yutani Cat Carrier

P-500 Power Loader Arm Pickaxe

Cheyenne Dropship Glider

Burst Case Scenario Emote

Die Items im Fortnite-Shop rotieren allerdings ständig. Um tatsächlich alle bekommen zu können, muss man also schnell sein.

Das Alien-Update ist nur das neuste an beliebten Franchisen, die Season 5 von Fortnite ins Spiel integriert hat. Erst seit kurzem kann man als der schleichende Snake Eyes aus dem G.I. Joe-Franchise an der Jagd teilnehmen.

Das Update davor brachte sogar ein anderes Alien-Franchise aus dem letzten Jahrhundert in das beliebte Battle Royale. Mit dem Predator – so bekommt ihr die Skin – und jetzt dem Alien, kann man nun die beliebtesten Szene aus Alien vs. Predator nachspielen.

Doch mit dem neusten Update soll es noch lange nicht vorbei sein. Seit längerer Zeit vermuten Fans schon, dass bald Peter Griffin aus Family Guy in Fortnite auftauchen könnte. Ob das tatsächlich passiert, muss jedoch noch abgewartet werden.