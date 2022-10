Final Fantasy 16: Release-Termin auf Sommer 2023 festgelegt

Final Fantasy 16 erscheint im Sommer 2023. - (C) Square Enix - via YouTube

Ein neuer, zweiminütiger Trailer enthüllt, dass das Release-Fenster von Final Fantasy 16 im Sommer 2023 sein wird. Das gezeigte Videomaterial enthüllte auch neue Details über die Handlung und das Setting des Rollenspiels.

Im neuesten Trailer zu Final Fantasy 16 namens “Ambition” werden uns mehrere politische Fraktionen vorgestellt und wir erhalten einen Einblick in den Konflikt, der sie alle zu verschlingen droht.

Final Fantasy 16 Setting: weit in der Zukunft

In welchem Setting spielt Final Fantasy 16? Das Rollenspiel spielt etwa 1.500 Jahre nach einem großen Konflikt. Wir erfahren im Trailer, dass das Land Valisthea “seitdem langsam stirbt”. Mutterkristalle, riesige Formationen, schienen die Überbleibsel diese Katastrophe zu sein. Das ist alles, was von der “Flamme der Mütter” übrig ist. Rund um diese Kristalle haben sich Menschen in Gesellschaften versammelt.

Doch die Dunkelheit rückt von den Rändern vor und bestimmte “gesegnete” Familien scheinen in der Lage zu sein, die Kraft die von den Mutterkristallen ausgeht, kanalisieren zu können.

Aufgrund einer Altersbeschränkung (es gibt viel Blut zu sehen) kann man das Video, dass heute veröffentlicht wurde, nur direkt auf YouTube sehen.

Das Kampfsystem in Final Fantasy 16 wird actionlastiger und schneller sein, als es Fans des Franchise gewohnt sind. Trotzdem soll das bekannte “Feeling” der Serie erhalten bleiben. Epische Kämpfe könnten dadurch sogar noch umfangreicher und spannender werden.

Final Fantasy 16 soll irgendwann im nächsten Sommer für PlayStation 5 (PS5) erscheinen. Bereits zuvor hat sich Square Enix für einen Release-Termin im Sommer 2023 ausgesprochen, dieser dürfte nun gefestigt sein.

