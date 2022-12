Final Fantasy 16 nutzt fantastisches PlayStation 5-Feature

Das optisch ansprechende Final Fantasy 16 soll eine ganz besondere PlayStation 5-Eigenschaft erhalten, mit der man so nicht gerechnet hätte.

Final Fantasy 16 Fakten

Für Rollenspielfans wird der Release von Final Fantasy 16 etwas ganz Besonderes. Keine Frage, immerhin hat Square Enix hier seit Jahrzehnten eine große Fangemeinde aufbauen können. Desto näher der Release des Spiels ansteht, desto mehr Informationen und Details erreichen uns. Nun wurde bekannt, dass Final Fantasy 16 eine wichtige Eigenschaft der PlayStation 5 (PS5) unterstützen wird.

Final Fantasy 16 soll am 22. Juni 2023 für die Sony PlayStation 5 erscheinen. In einem Livestream zum Spiel gab es einige Worte, die PS5-Spielern gefallen werden.

“Der „Revenge“-Trailer von Final Fantasy XVI läuft vollständig in Echtzeit und das Spiel wird die Leistungsfähigkeit der PS5 zeigen!”, so Yoshi-P via Genki auf Twitter.

Final Fantasy 16 auf PS5: ohne Ladezeiten

“Schaut euch die Power der PS5 an”, so Naoki “Yoshi-P” Yoshida, Executive Officer bei Square Enix. Dabei sprach er vom neuesten “Revenge”-Trailer. FF16 wird also ein “echtes Schaufenster” für die Leistungsfähigkeit der PS5 werden. Dank der pfeilschnellen SSD der PlayStation wird es an Ladebildschirmen fehlen. “Es ist alles Echtzeit-Rendering”, so Yoshi-P über den Trailer (unterhalb). “Kein Laden! Es ist zu einem Spiel geworden, das heißt: ‘Schaut euch die Leistung der PS5 an!'”, so der Square Enix-Mann weiter.

Fans stellen Verbesserung der Grafik fest

Die Release-Verschiebung von Final Fantasy 16 hat gut getan, finden auch eifrige Fans, die feststellten, dass sich die Grafik des Spiels seit den ersten Screenshots erheblich verbessert hat. Das einzige was etwas auffällig ist, dass alles “dunkler” wurde. Das Spiel wird mindestens 6 Monate exklusiv für die PS5 sein, danach auch für Windows PC erscheinen. Das Spiel soll auf dem PC “heller strahlen”, wo die DirectStorage-Funktionalität für explosionsartig schnelle Ladesequenzen und ein viel optimierteres Gameplay genutzt werden kann (via Tweaktown.com).

Die Xbox Series X könnte diese Leistung wohl auch erbringen, aber aufgrund eines Deals dürfte ein Release für die aktuelle Microsoft-Konsole nicht stattfinden.

Final Fantasy 16 erscheint am 22. Juni 2023 für die PS5.