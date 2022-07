FIFA 23: “Juventus Turin” statt “Piemonte Calcio” – Exklusivdeal

Welcher Verein war nochmal Piemonte Calcio? Manche Vereine in FIFA 22 waren gänzlich unbekannt, obwohl man gegen sie in Champions League und Co antreten durfte. Das lag daran, dass sich EA SPORTS-Konkurrent Konami für PES/eFootball einige Vereine lizenziert hat. Gut, einer davon hat in FIFA 23 wieder seinen echten Namen: Juventus Turin.

Wie EA SPORTS bekanntgegeben hat, wurde eine exklusive, mehrjährige Partnerschaft mit der “alten Dame” unterzeichnet. Das heißt, dass in FIFA 23 das offizielle Vereinslogo, die Trikots sowie die Allianz Arena von Juventus Turin enthalten sind.

WERBUNG

Neben der vollständigen In-Game-Integration gibt es eine wichtige Nachricht für alle Ultimate Team-Spieler! Juventus-Legende Claudio Marchisio ist in FIFA 23 als FUT-Heldenkarte für den Einsatz in Ultimate Team enthalten.

Piemonte Calcio: Das Ende des “PC”

Im Jahr 2019 kündigte Konami an, dass man sich Juventus Turin als “echtes exklusives Team” für Pro Evolution Soccer holte. FIFA war also gezwungen einen Fake-Verein dafür anzulegen: Piemonte Calcio. Konami kämpft seit Jahren um Fußballlizenzen. EA SPORTS hält wichtige Lizenzen, wie jener der Premier League.

Für Italien sind hingegen “nur” noch 4 Vereine der Serie A für eFootball/PES für die nächste Saison lizenziert:

Napoli (ab Saison 2022/2023)

Atalanta

AS Roma

Lazio Rom

Alle anderen Serie A-Vereine spielen bei FIFA 23 mit.

FIFA 23 wird das letzte FIFA-Spiel unter diesem Namen sein. Ab nächsten Jahr wird es EA SPORTS FC heißen.

Passend zum Thema