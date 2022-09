FIFA 23: Die besten Spieler aus der deutschen Bundesliga

FIFA 23: Die besten männlichen Spieler der deutschen Bundesliga. - (C) EA SPORTS - Bildmontage

Gleich fünf Spieler des FC Bayern München führen die Liste der besten 25 männlichen Bundesliga-Spieler in FIFA 23 an. Den ersten Platz konnte sich der Stammtorhüter der Bayern sichern, Manuel Neuer (Rating 90). Dahinter findet man Sadio Mané mit einem Rating von 89, gleichauf mit Joshua Kimmich.

Das Rating der 25 besten männlichen Bundesliga-Spieler besteht hauptsächlich aus den Vereinen FC Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund. Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt schafft es mit einem Rating von 86 auf Platz 7. Ebenfalls zweimal vertreten ist Bayer 04 Leverkusen mit Patrik Schick und Moussa Diaby.

Hier die Tabelle der 25 besten männlichen Spieler der Deutschen Bundesliga in FIFA 23:

Spieler Verein Rating Manuel Neuer FC Bayern München 90 Sadio Mané FC Bayern München 89 Joshua Kimmich FC Bayern München 89 Thomas Müller FC Bayern München 87 Leon Goretzka FC Bayern München 87 Christopher Nkunku RB Leipzig 86 Kevin Trapp Eintracht Frankfurt 86 Kingsley Coman FC Bayern München 86 Yann Sommer Borussia M’gladbach 85 Patrik Schick Bayer 04 Leverkusen 85 Marco Reus Borussia Dortmund 85 Niklas Süle Borussia Dortmund 85 Serge Gnabry FC Bayern München 85 Matthijs de Ligt FC Bayern München 85 Péter Gulácsi RB Leipzig 85 Jude Bellingham Borussia Dortmund 84 Lucas Hernández FC Bayern München 84 Alphonso Davies FC Bayern München 84 Mats Hummels Borussia Dortmund 84 Koen Casteels VfL Wolfsburg 84 Leroy Sané FC Bayern München 84 Moussa Diaby Bayer 04 Leverkusen 84 Konrad Laimer RB Leipzig 83 Sébastien Haller Borussia Dortmund 82 Timo Werner RB Leipzig 82

EA SPORTS versprach in den kommenden Tagen mehr Ratings bekanntzugeben, u.a. für die italienische Serie A, die heute nachgereicht werden soll. Am Ende der Woche werden die 1.000 besten Fußball-Profis in der Datenbank enthüllt. Damit kann man als FIFA 23-Spieler bereits planen, welche Profis man für seinen Karriere-Modus “einkaufen” wird.

Die Werte der weiblichen Fußball-Stars werden am 23. September bekanntgegeben. Die vollständige Datenbank kann direkt bei EA.com abgerufen werden.

FIFA 23 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und erscheint am 30. September weltweit für PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, PC, Google Stadia, PlayStation 4 (PS4) und Xbox One. Der Vorabzugriff für die FIFA 23 Ultimate Edition beginnt am 27. September 2022.

