F1 2021 Game: Das sind die Darsteller von „Braking Point“

Warum sollte ein Rennspiel wie F1 2021 keinen Story-Modus bekommen? Codemasters und EA Sports geben uns heute einige Einblicke dazu.

So detailliert schön wird Spielberg in F1 2021 dargestellt. - (C) Codemasters, EA Sports

Das Wichtigste in Kürze Koop-Spaß im Story-Modus

Das sind die Charaktere von F1 2021 "Braking Point"

Jede Menge Screenshots aus dem Story-Modus