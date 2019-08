Share on Facebook

Die frühere Nintendo-Präsident von Amerika, Reggie Fils-Aime, kritisierte die „schlecht informierten“ Politiker, die nach den Schießereien in El Paso und Dayton „Lobbyarbeit gegen Videospiele“ betreiben. Nach einer Erklärung von US-Präsident Donald Trump, in der Videospiele als einen der Gründe für die Angriffe als Erklärung herhalten mussten, stellte Fils-Aime fest, dass „Länder mit hohen Pro-Kopf-Spieleinnahmen weniger Tote durch Schüsse haben“.

Donald Trump gab nach den tragischen Massenerschießungen am vergangenen Wochenende eine Erklärung ab, in der der Präsident die „Verherrlichung“ der Gewalt in Videospielen mahnte.

„Wir müssen die Verherrlichung der Gewalt in unserer Gesellschaft stoppen“, sagte er. „Dazu gehören die grausamen und grausigen Videospiele, die heutzutage an der Tagesordnung sind.“ „Es ist heutzutage für problematische Jugendliche zu einfach, sich mit einer Kultur zu umgeben, die Gewalt feiert. Wir müssen dies stoppen oder erheblich reduzieren, und es muss sofort beginnen. “

Auch andere Politiker in den USA machen Stimmung gegen Videospiele

Die Äußerungen des US-Präsidenten entsprachen denen von Dan Patrick, dem Vize-Gouverneur von Texas, der Maßnahmen des Bundes gegen die Gaming Industrie forderte. Kevin McCarthy, Vorsitzender des Repräsentantenhauses, sagte, dass Shooter-Videospiele „Menschen entmenschlichten“. Die Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez kritisierte den Hinweis via Twitter der Herren: „Videospiele verursachen keine Massenerschießungen, weiße Vormachtstellung ist es.“

Fils-Aime fügte seine Gedanken der Debatte hinzu und wies darauf hin, dass „4% der Bevölkerung 43% der Waffen besitzen“ in den USA. Anschließend teilte er Daten mit, in denen die Einnahmen aus Videospielen mit gewaltsamen Waffentoten verglichen wurden. Dies zeigt, dass Südkorea, China und das Vereinigte Königreich vergleichbare oder höhere Einnahmen pro Person erzielen als die USA, obwohl bei weitem weniger gewaltsame Waffentote zu verzeichnen sind.

Fakten sind Fakten

Es ist unklar, inwiefern Trump beabsichtigt, trotz strenger Regulierung reifer Spiele, die bereits über angemessene Alterseinstufungen verfügen, mit einem Vorgehen gegen die Videospielbranche fortzufahren. Während Trump in seiner Aussage die Vormachtstellung der Weißen verurteilte, was die Motivation für den El Paso-Angriff zu sein scheint, nachdem der Schütze angeblich ein rassistisches Manifest auf 8chan veröffentlicht hatte, blieb er stehen, um Pläne für eine größere Waffenkontrolle aufzuzeigen.

Infolgedessen wird der jüngste Versuch, Videospiele für die Schießereien verantwortlich zu machen, stark kritisiert, und viele sind der Ansicht, dass dies eine Ablenkung von den wahren Gründen für die Angriffe darstellt.

Leider wird das nicht der letzte Versuch sein „Videospiele schlecht zu machen und für Gräueltaten zur als Antwort herzunehmen“, ist meine Meinung.