Nintendo hat seine Aufstellung für die Gamescom 2019 bekannt gegeben, die vom 20. bis 24. August auf dem Messegelände in Köln stattfindet.

Nintendo bringt ab Dienstag, dem 20. August, eine Reihe spielbarer Nintendo Switch-Titel auf die Gamescom in Köln. Außerdem werden Nintendo Fans auf der ganzen Welt eine Reihe detaillierter Einblicke in einige bereits angekündigte Titel erhalten, die 2019 erscheinen werden, darunter Luigi’s Mansion 3, Astral Chain und The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Gameplay-Demonstrationen

Luigi’s Mansion 3

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Astral Chain

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020

The Witcher III: Wild Hunt – Complete Edition

Spielbare Titel

Luigi’s Mansion 3

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Pokemon Schwert und Pokemon Schild

Daemon X Machina

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition

The Witcher III: Wild Hunt – Complete Edition

Alle Titel werden auf der Nintendo Switch spielbar sein.