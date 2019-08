Ein Video von Ewan McGregor, der unverhohlen seine Liebe zum Online-Aufsehen von Star Wars bekundet. Der erfahrene Schauspieler hat endlich die Bestätigung erhalten, seine Rolle als Obi Wan Kenobi in seiner eigenen Disney+-Reihe zu wiederholen. Ein Wunsch vieler Star Wars-Fans. Immerhin gilt er als der bessere Obi Wan und als einziger „Lichtblick“ in der Prequel-Trilogie.

McGregor debütierte als der legendäre Jedi-Meister in The Phantom Menace und trat in die Figur ein, die zuerst von Sir Alec Guinness in der ursprünglichen Star Wars-Trilogie populär gemacht wurde. Während er große Schuhe zu füllen hatte, stellte der Schauspieler die jüngere Version des Charakters brillant dar und prägte sie selbst, baute aber auch auf dem auf, was sein Vorgänger tat. Aus diesem Grund wurde er einer der beliebtesten Schauspieler des Franchises, obwohl die Prequel-Trilogie nicht den gleichen kritischen Zuspruch erhielt wie die erste Reihe von Filmen. Fast zwei Jahrzehnte nach seinem letzten Auftritt als Obi Wan ist McGregor mehr als bereit, zur Weltraumoper zurückzukehren, was angesichts seiner früheren Kommentare zur Arbeit an der Sternenkrieg-Saga nicht überraschend sein sollte.

Ein begeisterter Star Wars-Schauspieler

Twitter-Account Memo teilte einen Ausschnitt von McGregor am Set von The Phantom Menace aus den Dreharbeiten zum Kampf zwischen Darth Maul (Ray Parks) und Qui Gon Jinn (Liam Neeson) und Obi Wan. Es ist nichts, was die Fans noch nicht gesehen haben, aber es ist die Begeisterung des Schauspielers für die Rolle, die momentan viel Aufmerksamkeit erregt.

" 'Do you want to do a Star Wars they said', I said too fucking right" – Ewan McGregorpic.twitter.com/honmgZqTF2 — Memo (@sithreepio_) August 24, 2019

Lust auf mehr Obi Wan-Geschichten

Während die Fans McGregor schon eine Weile nicht mehr als Kenobi hatte, heißt das nicht, dass das Publikum in den letzten Jahren nicht genug Geschichten für den Charakter hatte. Er war ein wichtiger Teil des animierten Prequels Star Wars: The Clone Wars – die siebte und letzte Staffel, feiert im Februar 2020 die Premiere auf dem neuen Streaming-Kanal von Disney, Disney+. Außerdem bekamen Fans einen Ausschnitt des geliebten Jedi-Meisters in Star Wars Rebels, der enthüllte seinen eventuellen Rückkampf mit Darth Maul, während er den jungen Luke Skywalker auf Tatooine heimlich im Auge behielt.

Es gab Gerüchte über ein mögliches Prequel-Spin-Off für die Figur, aber nach Lucasfilms Bewertung ihrer Anthology-Serie nach Solo: A Star Wars Story wurde nichts daraus. Obwohl, eigentlich gar nicht schade. Eine ganze Serie ist doch noch besser, als ein einzelner Film.

Ihr könnt von Star Wars nicht genug bekommen (so wie ich)? Dann schaut euch doch den ersten Trailer zur Live-Action-Serie The Mandalorian an.