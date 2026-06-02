EMPULSE: Neuer Shooter der Splitgate-Macher sieht nach Titanfall mit noch mehr Tempo aus

Adnan Siddiqi Mitgründer von DailyGame, Comics- und Movie-Nerd, Retro-Liebhaber, Gitarrenspieler und Sammler von Mega Drive Games. Leidenschaftlicher Gamer seit den 90ern, immer auf der Suche nach spannenden Geschichten hinter Spielen und Filmen. Schreibt über Klassiker ebenso wie über aktuelle Trends und liebt es, Hintergründe aus der Gaming- und Entertainment-Welt verständlich aufzubereiten. Begeistert sich für kultige Soundtracks, japanische Rollenspiele und alles, was einen Hauch Nostalgie versprüht.

Nach Splitgate will 1047 Games offenbar nicht kleiner denken, sondern größer. Das Studio hat den ersten Trailer zu EMPULSE veröffentlicht. Der neue First-Person-Shooter erinnert auf den ersten Blick stark an Titanfall: schnelle Bewegung, Parkour, Mechs und Kämpfe, die kaum stillstehen.

Der erste Trailer ist nur rund 40 Sekunden lang. Trotzdem zeigt er bereits, wohin die Reise geht. EMPULSE spielt in Freehold, einem zurückeroberten Bezirk innerhalb einer Megacity. Spieler übernehmen die Rolle von Söldnern, die gemeinsam mit und gegen rivalisierende Crews kämpfen. Ein größeres Gameplay-Reveal soll am 07. Juni während der PC Gaming Show folgen.

EMPULSE setzt voll auf Bewegung

Der wichtigste Punkt ist das Movement. Laut 1047 Games steht Bewegung im Zentrum jeder Auseinandersetzung. Spieler können vorwärts und rückwärts an Wänden laufen, mit einem Greifhaken durch Arenen schwingen, über sogenannte Holojumps abspringen und Oberflächen mit P.A.I.N.T.-Bomben verändern, um Gegner auszumanövrieren.

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Das klingt nach einem Shooter, der nicht nur auf gutes Zielen setzt. EMPULSE will offenbar Spieler belohnen, die Karten schnell lesen, Wege kombinieren und ständig in Bewegung bleiben. Genau das könnte Fans von Titanfall, Apex Legends und schnellen Arena-Shootern ála Quake-Manier mit Mechs ansprechen.

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Mechs bringen den Titanfall-Vergleich

Der stärkste Vergleichspunkt sind die Mech-Anzüge. Diese sollen alle paar Minuten auf der Map erscheinen. Spieler können sie übernehmen und mit schweren Waffen sowie besonderen Fähigkeiten kämpfen. Genau hier entsteht sofort der Titanfall-Gedanke.

Trotzdem muss EMPULSE beweisen, dass es mehr ist als nur „Titanfall ähnlich“. 1047 Games kennt schnelle Shooter bereits durch Splitgate. Dort standen Portale und Arena-Kämpfe im Mittelpunkt. Das hier wirkt nun wie der Versuch, dieses Tempo mit Parkour, Mechs und neuen Movement-Werkzeugen weiterzudenken.

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Der erste Trailer ist ein Vorgeschmack, aber noch kein echter Beweis. Er zeigt Stimmung, Tempo und Stil, bleibt aber filmisch. Entscheidend wird das Gameplay-Reveal bei der PC Gaming Show. Dort muss der Entwickler zeigen, wie sich der Titel wirklich spielt. Wir sind gespannt.