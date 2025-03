Respawn streicht neues FPS-Projekt – Aber nicht Titanfall 3

Respawn Entertainment hat ein bisher unangekündigtes First-Person-Shooter-Projekt eingestellt. Viele Fans hofften auf ein neues Titanfall, doch laut aktuellen Berichten hatte das eingestampfte Spiel nichts mit Titanfall zu tun. Stattdessen arbeitete das Team, das ursprünglich an einem Star Wars-First-Person-Shooter beteiligt war, an einem völlig neuen Konzept – das nun ebenfalls gestrichen wurde.

Doch es gibt Hoffnung: Steve Fukuda, der Director des ersten Titanfall, entwickelt derzeit ein neues Spiel. Was steckt dahinter?

War es wirklich kein Titanfall?

Die Gerüchteküche brodelte nach der überraschenden Absage des Projekts. Doch Industrie-Insider Jeff Grubb stellte auf BlueSky klar: „Das war kein Titanfall-Spiel. Es war das Star Wars FPS-Team, das an etwas anderem gearbeitet hat.“

In seinem Game Mess Podcast (via YouTube) erklärte er weiter, dass das ursprüngliche Star Wars-FPS bereits zuvor eingestellt wurde. Anschließend habe das Team an einem neuen Projekt gearbeitet – doch auch das wurde nun gestrichen. Was genau Respawn genau entwickelt hat, bleibt ein Rätsel.

Respawn Entertainment arbeitet an mehreren Projekten – auch an einer neuen Idee von Fukuda

Trotz dieser Absage gibt es Neuigkeiten, die Fans Hoffnung machen. Fukuda, der kreative Kopf hinter Titanfall, arbeitet an einem völlig neuen Prototyp. Laut Grubb befindet sich das Projekt allerdings noch in einer sehr frühen Phase. Ob daraus ein vollständiges Spiel wird, ist unklar. Aus einer Vorproduktion muss nicht zwangsweise ein neues Spiel entstehen.

Respawn verfolgt eine Strategie, bei der neue Ideen lange getestet werden, bevor sie in die Produktion gehen. Das bedeutet: Das Projekt ist aktuell nicht gecancelt, sondern wird ausgiebig ausprobiert.

Worauf konzentriert sich Respawn Entertainment aktuell?

Während Fukuda an seinem Prototyp arbeitet, setzt Respawn seinen Fokus auf andere große Titel:

Star Wars Jedi 3 – der nächste Teil der erfolgreichen Action-Adventure-Reihe.

– der nächste Teil der erfolgreichen Action-Adventure-Reihe. Apex Legends – der Battle-Royale-Hit bekommt weiterhin Unterstützung.

– der Battle-Royale-Hit bekommt weiterhin Unterstützung. Taktisches Star Wars-Spiel – in Zusammenarbeit mit Bit Reactor, bisher nicht gecancelt.

Allerdings betonte Grubb, dass EA derzeit eine Strategie der „weniger, aber größere“ Spiele verfolgt. Das könnte bedeuten, dass Experimente wie Fukudas neues Projekt auf wackligen Beinen stehen. Immerhin hat EA mehrere Entwicklerstudios für das nächste Battlefield zusammengezogen. Muss es also zwangsweise wieder ein Shooter sein? Damit wäre Titanfall aus dem Rennen.