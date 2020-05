Respawn macht es offiziell, es ist kein neues Titanfall in Entwicklung

Titanfall - Zukünftig auch als Batlte Royale (aber ohne Titanen...)

Respawn Entertainment hat in den letzten Jahren einen großen Wandel durchlaufen. Nach der Veröffentlichung von Titanfall 2 im Jahr 2016 wurde Respawn von Electronic Arts übernommen.

Seitdem hat sich Respawn neu orientiert und sowohl Apex Legends als auch Star Wars Jedi: Fallen Order veröffentlicht. Trotz der neuen Ausrichtung von Respawn hofft die ursprüngliche Fangemeinde immer noch auf mehr Titanfall. Heute hatte Mitbegründer und Leiter von Respawn Vince Zampella einige schlechte Nachrichten mitzuteilen.

Zampella bestätigte kürzlich im Gespräch mit IGN, dass derzeit keine Titanfall-Spiele in der Entwicklung sind. “Es ist immer da”, sagt Zampella, was keine besonders belebende Bestätigung der Marke Titanfall ist. Die zugrunde liegende Botschaft ist jedoch klar. Titanfall 3 befindet sich nicht in der Entwicklung und das wird sicherlich auch noch länger so sein.

Zampellas Kommentare sind jedoch etwas überraschend. Andrew Wilson, CEO von EA, sagte zuvor, dass Titanfall 3 zwar nicht in der Entwicklung ist, aber ein “Premium-Erlebnis” von Titanfall in Arbeit ist. Zampellas jüngste Aussage widerspricht dem, obwohl es möglich ist, dass ein anderes Studio Titanfall aufnimmt, während Respawn sich auf andere Bereiche konzentriert.

Die Frage die sich stellt ist, ist Respawns Interesse an einem Titanfall 3. Derzeit konzentriert sich Respawns Ego-Shooter-Division ausschließlich auf Apex Legends. Angesichts des Erfolgs von Apex Legends und des relativ mittelmäßigen Erfolgs von Titanfall 2 hat sich die neue Ausrichtung von Respawn sicherlich als lukrativ erwiesen. Das ist natürlich für Fans der Titanfall-Reihe eine herbe Enttäuschung.

Es sind nicht nur sie, die diese Einstellung zu haben scheinen. Ex-Respawn Senior und Executive Producer Drew McCoy und Senior und Lead Programmer Jon Shiring verließen beide das Studio nach der Veröffentlichung von Apex Legends. Die beiden haben das neue Studio Gravity Well gegründet. Titanfall 3 befindet sich möglicherweise nicht in der Entwicklung, aber das Erbe des Franchise und des Studios, das es geschaffen hat, lebt weiter.