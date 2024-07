Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club kommt schon im August

Nach einem Teaser letzte Woche hat Nintendo das Mystery-Adventure Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club für Switch angekündigt. Zuerst dachte man, es handelte sich dabei um das Project M von Bloober Team, dabei ist es die erste neue Famicom Detective Club-Geschichte seit 35 Jahren.

Untersuche einen brutalen Todesfall und dessen Zusammenhang mit einer urbanen Legende. Ein Student wurde tot aufgefunden! Sein Kopf war mit einer Papiertüte bedeckt, auf die ein unheimliches, lächelndes Gesicht gezeichnet war – ähnlich wie bei den Opfern von Emio, dem lächelnden Mann – einem Mörder aus einer urbanen Legende, der seinen Opfern eine solche Tüte über den Kopf stülpt.

Als Assistent eines Privatdetektivs hast du die Aufgabe, der Polizei bei der Aufklärung dieses Verbrechens zu helfen, das an eine Reihe von ungelösten Morden von vor 18 Jahren erinnert. Ist ein Serienmörder zurückgekehrt oder handelt es sich um einen Nachahmer? Sind diese Verbrechen von der Geschichte des lächelnden Mannes inspiriert oder ist sie der Ursprung davon?

Ein neues Kapitel im Famicom Detective Club Universum

Setze die Abenteuer der Utsugi Detective Agency mit der Rückkehr vertrauter Charaktere fort – einschließlich des zurückkehrenden Protagonisten aus den vorherigen Spielen und Ayumi Tachibana, die nun in bestimmten Abschnitten des Spiels zum ersten Mal in der Serie spielbar ist!

In der Rolle des Ermittlerduos musst du eine Menge über die Persönlichkeiten und Hintergrundgeschichten der anderen Charaktere erfahren, wenn du die Wahrheit herausfinden willst. Wer ist harmlos, und wer hat wichtige Geheimnisse? Stelle Fragen, beziehe dich auf deine Notizen und stelle Verbindungen her – du musst deine Gedanken ordnen und deine Hinweise sorgfältig prüfen, um die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club erscheint weltweit am 29. August exklusiv für die Nintendo Switch. Die beiden Vorgänger Spiele Famicom Detective Club: The Missing Heir und Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind gibt es ebenfalls im Bundle für die Nintendo Switch.