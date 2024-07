Bloober Team und Nintendo arbeiten an geheimnisvollen Horror-Projekt

Bloober Team, ein Entwickler von Horrorspielen, arbeitet derzeit an einem geheimnisvollen Projekt mit Nintendo namens Project M. Dieses Projekt steht offenbar nicht im Zusammenhang mit dem kürzlich von Nintendo angeteaserten Spiel Emio. Bloober Team hat sich mit erfolgreichen Titeln wie der Layers of Fear-Serie und The Medium einen Namen gemacht und arbeitet aktuell am hochkarätigen Remake von Silent Hill 2 für Konami, das am 8. Oktober veröffentlicht werden soll.

Project M ist ein weiteres laufendes Projekt von Bloober Team, das für Nintendo-Plattformen entwickelt wird. Es gibt Spekulationen, dass es sowohl für die aktuelle Nintendo Switch als auch für deren Nachfolger konzipiert sein könnte, doch dies wurde noch nicht bestätigt. Bekannt ist, dass Project M ein kleineres Budget hat als die bisherigen Titel von Bloober Team und dass es noch in diesem Jahr angekündigt werden soll. Die zeitliche Nähe zur Veröffentlichung eines bizarren Horror-Teasers von Nintendo führte zu der Annahme, dass Project M und Nintendos Teaser-Spiel dasselbe sein könnten. IGN hat jedoch Quellen zitiert, die behaupten, dass Project M und Emio zwei separate Projekte sind.

Mehr Horror für die Nintendo Switch

Emio wurde von Nintendo in einem kurzen, gruseligen Teaser-Trailer angekündigt, der einen Mann mit einer Papiertüte über dem Kopf zeigt, auf die ein Smile-Gesicht gemalt ist. Der Trailer offenbarte keine wesentlichen Informationen über das Spiel, doch Altersbewertungsbehörden haben angegeben, dass es schwere Themen wie Suizid und häuslichen Missbrauch behandeln wird. Dies ist ungewöhnlich für Nintendo, die selten Horrorspiele entwickeln und es bleibt spannend, welche Form diese Projekte letztendlich annehmen werden.

Die Horrorfans sind gespannt auf weitere Informationen zu beiden Projekten. Besonders interessant wird es sein zu sehen, wie Bloober Team das Silent Hill 2-Remake umsetzt und wie sich Project M und Emio entwickeln. Insgesamt bleibt abzuwarten, wie Nintendo und Bloober Team das Horrorgenre weiter gestalten und welche neuen Erfahrungen sie den Spielern bieten werden.