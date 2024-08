Emio – Der lächelnde Mann bekommt eine Demo

Nintendo wird am 19. August um 18:00 Uhr PT / 21:00 Uhr ET eine mit Spannung erwartete Demo für Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club veröffentlichen, wie das Unternehmen kürzlich bekannt gab.

Diese Demo bietet Spielern die Möglichkeit, in die düstere und mysteriöse Welt von Emio einzutauchen, indem sie den Prolog und das erste Kapitel des Spiels erkunden. Doch damit nicht genug: Nintendo hat angekündigt, dass zwei weitere Kapitel nach der Veröffentlichung der Demo folgen werden. Am Abend des 22. August wird Kapitel 2 hinzugefügt, gefolgt von Kapitel 3 am 27. August.

Folge uns bei Google News

Emio – Der lächelnde Mann wird offiziell am 29. August für die Nintendo Switch erscheinen. In diesem packenden Detektivspiel übernehmen die Spieler die Rolle eines Assistenten eines Privatdetektivs, der mit der Polizei zusammenarbeitet, um eine Reihe grausamer Morde aufzuklären. Die Geschichte beginnt mit einem brutalen Todesfall: Ein Student wird tot aufgefunden, sein Kopf bedeckt mit einer Papiertüte, auf die ein unheimliches, lächelndes Gesicht gezeichnet ist – eine unheimliche Parallele zu den Opfern von Emio, dem mysteriösen Mörder aus einer urbanen Legende. Dieser Serienmörder, bekannt als „Der lächelnde Mann“, soll vor 18 Jahren eine grausame Mordserie begangen haben, bei der er seinen Opfern eine solche Tüte über den Kopf stülpte.

Die Ermittlungen führen die Spieler tief in die Abgründe dieser Legende, wo sie sich fragen müssen: Ist der Serienmörder von damals zurückgekehrt, oder handelt es sich um einen perfiden Nachahmer? Was ist die wahre Verbindung zwischen den aktuellen Verbrechen und der Legende des lächelnden Mannes? Die düstere Atmosphäre und die komplexe Handlung machen Emio – Der lächelnde Mann zu einem ungewöhnlichen Titel in Nintendos Portfolio, das traditionell familienfreundliche Spiele bevorzugt.

Mit der Veröffentlichung dieses intern entwickelten Thrillers betritt Nintendo ungewöhnliche Gefilde, da das Spiel Themen wie Grausamkeit, häusliche Gewalt, Gewalt und Selbstmord behandelt – Themen, die man in Nintendos typischen Spielen selten antrifft. Sollte das Spiel jedoch erfolgreich sein, könnte es den Weg für weitere Thriller- und Horrortitel ebnen, die intern von Nintendo entwickelt werden, und möglicherweise eine neue Ära für das Unternehmen einleiten.