Elon Musk: Wird er Hasbro (Dungeons & Dragons) kaufen?

Elon Musk sorgt mal wieder für Schlagzeilen – diesmal mit einem unerwarteten Tweet, in dem er scheinbar Interesse an der Übernahme von Hasbro (u.a. Dungeons & Dragons und Transformers) äußert. Doch was steckt hinter dieser Bemerkung, und wie realistisch ist es, dass der Unternehmer das Unterhaltungsimperium tatsächlich kauft?

Hasbro ist nicht irgendein Unternehmen. Es besitzt ikonische Marken wie Dungeons & Dragons, Transformers, Power Rangers, G.I. Joe und Magic: The Gathering. Musk ist ein bekannter Fan von Videospielen und Brettspielen, was das Interesse an Hasbro erklären könnte.

Kürzlich kritisierte er sogar öffentlich Jason Tondro, den Produktleiter von Dungeons & Dragons, und verteidigte die ursprünglichen Schöpfer des Spiels. Sein Kommentar „Wie viel kostet Hasbro?“ ließ darauf schließen, dass er sich ernsthaft mit der Idee einer Übernahme beschäftigt.

How much is Hasbro? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2024

Wird Dungeons & Dragons von Elon Musk gekauft?

Wenn man Musk kennt, sollte man solche Aussagen nicht unterschätzen. Schon 2017 fragte er öffentlich nach dem Wert von Twitter – sieben Jahre später gehört ihm die Plattform, die er kürzlich zu „X“ umbenannte. Mit seinem Vermögen und seiner Erfahrung bei großen Akquisitionen wäre ein Kauf von Hasbro durchaus möglich. Doch bisher bleibt es bei Spekulationen, ob der Tech-Milliardär den Schritt tatsächlich wagt.

Musk ist ein großer Fan von Dungeons & Dragons. Hasbro besitzt die Rechte an Dungeons & Dragons über seine Tochterfirma Wizards of the Coast. Seine Kritik an den aktuellen Entwicklungen des Spiels zeigt, dass er starke Meinungen zu dessen Zukunft hat. Eine Übernahme von Hasbro würde ihm die Möglichkeit geben, die Marke nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Gleichzeitig könnte er sie in seine Pläne für ein eigenes AI-Game-Studio integrieren, das er kürzlich angekündigt hat (Bericht via Forbes.com).

Was bedeutet das für die Gaming-Welt?

Sollte Musk Hasbro kaufen, könnte er die Spielindustrie aufmischen. Seine Visionen, kombiniert mit den beliebten Marken von Hasbro, könnten völlig neue Gaming-Erlebnisse schaffen. Gleichzeitig bleibt unklar, wie er diese Marken strategisch einsetzen würde und ob die Fans von seinen Ideen begeistert wären.

Wie immer bei Musk bleibt es spannend. Seine Äußerungen könnten ein Witz sein oder der Beginn eines neuen Großprojekts. Klar ist, dass Musk mit seinen Plänen für ein AI-Gaming-Studio und seiner Leidenschaft für Spiele etwas Großes vorhat. Ob Hasbro dabei eine Rolle spielt, werden wir vermutlich bald erfahren. Laut unseren Recherchen liegt der Unternehmenswert irgendwo bei knappen 12 Milliarden US-Dollar. Das geschätzte Vermögen von Elon Musk liegt wohl irgendwo über 200 Milliarden US-Dollar.