Elder Scrolls 6: Wird es 2025 neue Infos geben?

Seit der Ankündigung von The Elder Scrolls 6 im Jahr 2018 warten die Spieler gespannt auf das Spiel. Allerdings wird es im Jahr 2025 vermutlich keine wesentlichen Neuerungen geben, da sich das Spiel noch in der frühen Produktionsphase befindet. Bethesda konzentrierte sich zunächst auf Starfield und Starfield: Shattered Space, sowie zuvor auf Fallout 4. Erst nach der Veröffentlichung von Starfield und Shattered Space verlagerte Bethesda 2024 den Fokus auf The Elder Scrolls 6.

Trotz dieser Prioritätsverschiebung wird The Elder Scrolls 6 wahrscheinlich erst 2026 erscheinen. Das Spiel befindet sich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium, und es wäre ein Glücksfall, wenn die Fans im Jahr 2025 wesentliche Neuigkeiten über die Geschichte, das Setting oder die Charaktere erfahren würden. Auch wenn die Chancen auf einen Teaser-Trailer bis Ende des Jahres gering sind, lohnt es sich dennoch, darauf zu hoffen. Derweil gibt es Gerüchte über ein Remake von The Elder Scrolls 4: Oblivion.

Es ist wahrscheinlich, dass 2025 zumindest ein kleines Entwicklungs-Update veröffentlicht wird, in dem Bethesda über den Fortschritt des Spiels informiert. Detaillierte Informationen werden voraussichtlich spärlich sein, da The Elder Scrolls 6 die Vorproduktion erst 2024 nach der Veröffentlichung von Shattered Space verlassen hat. Wie bei Starfield wird der Titel mit Bethesdas Creation 2 Engine entwickelt, was hoffentlich bedeutet, dass Bethesda die Möglichkeit hat, alle Fehler zu beheben und den Entwicklungsprozess zu optimieren.

The Elder Scrolls 6 befindet sich in einer frühen Entwicklungsphase

Sollte The Elder Scrolls 6 tatsächlich im Jahr 2026 erscheinen, könnte Bethesda Ende 2025 einen Teaser-Trailer veröffentlichen. Der Teaser-Trailer zu Skyrim enthielt zwar kein Material aus dem Spiel, zeigte aber Alduins Mauer, bestätigte den Schauplatz und den Protagonisten und stellte eine Verbindung zu den vorherigen Spielen der Reihe her. Dieser Trailer wurde für seine meisterhafte Produktion gefeiert, und ein ähnlicher Teaser für The Elder Scrolls 6 Ende 2025 würde viele Fans begeistern.

Das Jahr 2025 könnte für Fans aus einem weiteren Grund spannend werden: Es gibt Gerüchte über ein Remake von The Elder Scrolls 4: Oblivion. Bei seiner Veröffentlichung war Oblivion bahnbrechend und bleibt dank seiner Geschichte, seines Gameplays und seiner Charaktere eines der beliebtesten Spiele der Reihe. Ein erneuter Besuch des Schauplatzes Cyrodiil, dem Herzen von Tamriel, im Jahr 2025 wäre eine beeindruckende Rückkehr zu einem der besten Spiele der Reihe.

Quelle: Gamerant