Wer möchte KOTOR II spielen? Eigentlich möchten wir KOTOR III spielen, aber davon werden wir wahrscheinlich nie etwas sehen. Also stürzen wir uns auf ein Projekt das derzeit in Arbeit ist: eine mobile KOTOR II-Portierung, von Fans für Fans. Das beste an der Geschichte? Es ist bereits in der Alpha-Phase und wird demnächst veröffentlicht.

Hier sind Details aus der Projektzusammenfassung (via ModDB):

Dieses Projekt soll versuchen, alle Inhalte aus Star Wars: KOTOR II TSL in Star Wars KOTOR 1 Mobile (für Android / iOS) zu portieren, sodass eine teilweise / vollständig spielbare mobile Version von KOTOR II TSL für iOS / Android entsteht.

Das Spiel wird als Total Conversion Mod über die mobile KOTOR 1-Version installiert und ausgeführt.

Die Mod-Entwicklung wird in folgenden Phasen stattfinden:

Konvertieren aller Dateien von der PC-Version von KOTOR II, um mit der älteren KOTOR 1-Engine zu arbeiten. Anpassen dieser Dateien, um sie als Mod (in den Override-Ordner usw.) für KOTOR 1 zu installieren In KOTOR 1 nicht vorhandene Funktionen von KOTOR II herabstufen / anpassen (z. B. Crafting, Lichtschwertformen, Begleitertraining und Loyalität usw.) Anpassung und Optimierung des Mods für IOS / Android KOTOR 1. Testen, Optimieren, Polieren

KOTOR II am Handy? Mitarbeit erwünscht!

Es ist ein von Fans entwickeltes Open-Source-Projekt und jeder, der daran interessiert ist, daran teilzunehmen und es zu verbessern, darf daran teilnehmen. Auf ihrer Website schreibt das Team:

„Der Mod / Port wird hier veröffentlicht, während daran gearbeitet wird, und aktualisiert, während es weitergeht! Dieses Endevour wird vollständig offen und kooperativ sein, alle Arbeiten werden von Anfang an hochgeladen und im Laufe der Zeit aktualisiert! Die Entwicklung des Mods wird vollständig offen sein und alle Inhalte werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sobald sie erstellt werden! Das ist unsere Vision, wir nennen es das Open-Development-Konzept! Jeder, der glaubt, in irgendeiner Weise zu diesem Projekt beitragen oder helfen zu können, ist dazu eingeladen!“

Man kann den Projekt-Fortschritt bequem auf der Website verfolgen. Dazu lernt man einiges über die Möglichkeit KOTOR II am Smartphone zu spielen.

Es gibt auch Tutorials wie dieses: [TUTORIAL] So erkunden Sie alle Karten / Levels und erstellen Ihre eigenen Speicherdateien und laden sie auf Ihr Handy hoch

Die Mod-Version kann geändert und weitergegeben, erneut veröffentlicht oder in ein eigenes Mod-Projekt aufgenommen werden. Interessante Geschichte!